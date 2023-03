'Salvemos Mojácar' denuncia que un juez favorable al Algarrobico trabaja ahora para el Ayuntamiento de Carboneras

El colectivo ecologista 'Salvemos Mojácar' ha censurado este domingo que uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dictó la sentencia que en 2014 declaró urbanizable el paraje de El Algarrobico de Carboneras (Almería), revocada dos años después por el Tribunal Supremo (TS), trabaje ahora para el Ayuntamiento carbonero.

En una nota, han recordado que Azata Patrimonio SL, propietaria del hotel construido en El Algarrobico, recurrió en 2008 el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata de 1994, y añade que tras "seis años de tramitación del expediente" en la Sección Primera del TSJA, el 24 de febrero de 2014 se dictó una providencia por la que se daba traslado del mismo a la Sección Tercera "sin que fuese competente para tratar ese tipo de temas".

Han explicado que tres días más tarde se señaló la votación y fallo, "sin tiempo material para estudiar un asunto tan complejo y sin que las partes personadas tuviesen tiempo de recurrir el inesperado cambio de sección". "Lo recurrieron inútilmente cuando ya se había dictado sentencia diciendo que los terrenos del Algarrobico eran urbanizables", abundan.

"La sentencia (...) fue recurrida por los grupos ecologistas ante el Tribunal Supremo que la anuló y recriminó al TSJA el súbito cambio de sección", inciden.

Señalan que uno de los magistrados que dictó el fallo pidió la excedencia "nada más firmar la sentencia", tras lo que fue contratado por un "conocido" despacho de abogados de Madrid

Asimismo, sostienen que la "acelerada tramitación de la causa declarando urbanizable El Algarrobico coincidió con la ralentización de otra sobre la licencia de obras del hotel", que el TSJA declaró finalmente legal, si bien esta decisión fue anulada por el Tribunal Supremo en sentencia firme en diciembre de 2022.

Han recordado también que en 2014 'Salvemos Mojácar' presentó ante el TS una querella criminal contra dos de los magistrados del TSJA responsables de la primera sentencia y contra el juez ponente de la relativa a la licencia. No fue admitida a trámite.

"En la actualidad, el Ayuntamiento de Carboneras no cumple ni una sola de las múltiples sentencias relacionadas con el Hotel del Algarrobico, en concreto sigue clasificando los terrenos como urbanizables y no inicia el expediente para anular la licencia de obras. El TSJA no le obliga a cumplir las sentencias, se limita a amenazar al alcalde con imponerle multas, pero no acaba de imponérselas", sostienen.

En este punto es cuando concretan que el Consistorio de Carboneras ha contratado al citado magistrado en excedencia que se pronunció a favor del carácter urbanizable de los suelos. Según el colectivo, para "defender" el hotel, si bien desde el Gobierno local se ha apuntado en ocasiones anteriores que se trabaja para modificar el planeamiento urbanístico municipal y declarar así no urbanizable El Algarrobico.

Según 'Salvemos Mojácar', hasta ahora el Ayuntamiento ha abonado al despacho del ahora abogado 35.089,98 euros en dos contratos, a lo que añaden que éste "dirige sus escritos" a la "misma Sala y Sección" de la magistrada que firmó con él la sentencia, que ahora "actúa de ponente".

Por último, han insistido en que el 14 de diciembre de 2022 el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, afirmó que si se pedía la ejecución forzosa de las sentencias del hotel del Algarrobico adoptaría “medidas añadidas”. "Hace varios meses que se ha pedido la ejecución forzosa y el señor del Rio no ha adoptado ninguna medida, ni se espera que lo haga", concluyen