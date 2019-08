“El trabajo constante da siempre resultados”

Bernardo Castellano López será proclamado hoy hijo predilecto de Las Tres Villas. Catedrático en el Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología y responsable del equipo de investigación en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, lleva 30 años dedicado a desvelar las funciones de las células gliales en el sistema nervioso. Sus proyectos de investigación y publicaciones se centran en investigar el papel protector que desarrollan estas células gliales contribuyendo a la supervivencia de las neuronas y a la regeneración nerviosa.

–¿Vd, que quería cuando era niño?.

– La verdad es que no me acuerdo. Supongo que querría ser cowboy, policia o bombero como todos los niños de mi época. Todas esas cosas que uno ve en las películas y te hacer soñar un poquito.

– ¿Siempre ha tenido su vocación de biólogo y su faceta investigadora?

– Yo quería ser físico. Me encantaban las Matemáticas y la Física. Cuanto hice COU tuve un profesor de Biología muy bueno e hizo que sintiera una especial atracción por las Ciencias Biológicas.

–¿Cuál es lo más gratificante de su profesión?

–Sin duda, lo más gratificante es comprobar que eres capaz de transmitir conocimientos a personas jóvenes y transmitirles ilusión por aprender.

–¿Qué persona le inspira?

– No tengo ídolos. Cada uno ha de seguir su fuero interno. Si tuviera que elegir a alguien eligiría a mis padres.

–¿Cuáles son sus hobbies?

– Tengo muchos. Me gusta la fotografía y viajar. También me gustan las plantas suculentas, los cactus . Últimamente, me gusta la joyería. Hago joyas en plata basadas en lo que estoy viendo al microscopio sobre células neurorales. Los diseños se inspiran en esas intrincadas formas que presentan los diferentes tipos de células que constituyen el tejido nervioso.

–¿Tiene algún recuerdo especialmente memoriable?

– He estado en muchas parte del mundo, pero la que más me ha marcado y ha influido en mi forma de ser ha sido el viaje a Australía en diferentes etapas de mis vida.

–¿Algún libro que le haya marcado especialmente?

– El libro que má veces he leído cuando era joven fue la Odisea, que me encantaba por la trama y la forma de ser escrito.

–¿Alguna película o serie?

– Por su guión mismo en películas como ‘House’ o seríes de televisión como CSI, se hacen pruebas con unos aparatos que ya nos gustaría tener. Pruebas que pueden durar un día o dos, se hacen en unos segundos.

–¿ Aconseja a sus alumnos?

– Estudiar siempre. Hay gente más o menos inteligente, pero lo que prevalece siempre y da resultados es el trabajo constante. no hay más secreto.