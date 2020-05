Vícar no se olvida de ningún niño con 'Tarea para todos'

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla ha anunciado la puesta en marcha de 'Tarea para todos', un nuevo proyecto dentro de las recomendaciones de actuación a los Servicios Sociales Comunitarios de las Zonas Desfavorecidas (ZD), en el marco de la “Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión social. Intervención en zonas desfavorecidas - Intervención en ZD” (ERACIS) ante la crisis ocasionada por el COVID-19.

Como ha señalado el alcalde vicario, “este nuevo proyecto pretende garantizar el seguimiento de las tareas escolares a los menores de familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social, mediante un seguimiento de las citadas tareas que hayan implantado las autoridades educativas en su territorio”. Para ello se coordinará un plan de actuación entre servicios sociales, los centros educativos y las entidades del Tercer Sector, a través de los programas financiados con fondos públicos para mediar entre centros educativos y familias con el objetivo de evitar que aumenten las posibilidades de fracaso escolar en las familias más vulnerables.

Debido al cierre de los centros educativos los docentes descargan las tareas en plataformas digitales, pero muchos alumnos y alumnas residentes en la Zona Desfavorecida de Vícar no tienen acceso a esos recursos al no disponer de acceso a internet o de equipo informático o por no tener en casa una impresora. Para intentar dar respuesta a esta realidad, evitando las consecuencias negativas de la brecha digital de este colectivo y ofrecer la oportunidad a estos niños y niñas de que sigan realizando sus tareas escolares, se propone esta actuación conjunta y coordinada entre el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar, los centros educativos del municipio y personal voluntario de las entidades, para la elaboración de sobres personalizados con las tareas y contenidos que debe trabajar cada alumno o alumna. Posteriormente, estos sobres serán entregados en mano a las familias a través del voluntariado del municipio, personal de Protección Civil, etc.; Para aquellos casos en los que sea necesario un servicio de traducción porque existan barreras idiomáticas, se contaría con la participación de personal voluntario de las entidades que realicen las traducciones necesarias.

El objetivo “es hacer llegar las tareas y contenidos escolares al domicilio del alumnado con dificultad de acceso on line a los mismos o con carencia de medios materiales, mientras dure la suspensión de las clases de los centros educativos de Vícar con motivo la crisis del COVID-19”, explica el regidor.

Recordar que este proyecto atiende a las recomendaciones dadas por la Dirección General de Servicios de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía durante las excepcionales condiciones impuestas por el COVID-19.