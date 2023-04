Semana Santa de Almería: miradas de pasión

Ya huele a incienso. Otra vez. Parece que fue ayer la vuelta de la Semana Santa tras la pandemia, pero ha pasado un largo año en el que mundo sigue su normal devenir, con la mirada puestos en estos días de pasión y recogimiento.

Abril arranca este sábado y marca el inicio de la Semana Santa de Almería. Las puertas de los templos se reabrirán para que las distintas hermandades almerienses puedan recrear por las calles de la provincia la Pasión y la Muerte de Jesucristo en la cruz, a manos de los romanos, a la que sucedió su Resurreción. La génesis de la religiosidad popular que hoy invade a toda España y que se convierte en un referente turístico sinigual.

En la capital, donde la Semana Santa se vive con singular fervor, veintidós serán las estaciones de penitencia que los cofrades realizarán por los diferentes barrios, a las que hay que unir el Vía Crucis del Cristo del Escucha, que cuenta con cariño de los almerienses pese a celebrarse en la madrugada del Jueves al Viernes Santo.

Almería se vuelca con sus hermandades. Esta semana no habrá esquina libre, rincón de un bar o silla en la carrera oficial vacío. La ciudad entera se echa a la calle y los vecinos se ven complementados por la multitud de turistas que llegan procedentes de otros puntos de España, además de muchos extranjeros que por estas fechas ya buscan el sol y la playa, y aprovechan las noches para disfrutar de esta expresión artística, cultural y religiosa sinigual por su belleza y su tronío.

Los datos 22 procesiones saldrán a la calle esta semana en la ciudad de Almería, a las que hay que unirles el Vía Crucis del Cristo del Escucha. 76 años Son los que tiene la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Almería, que sufrió una reorganización en 1978.

Detrás de todo lo que se va a vivir estos días, hay mucho trabajo, muchos ensayos, mucha fe, mucha devoción de unos hermandades y unos cofrades que son los que verdaderamente hacen grande a la Semana Santa de Almería. Y todo ello de forma altruista, dedicando muchas horas robadas a la familia para que su estación de penitencia sea mejor año tras año.

Desde que la ceniza se depositara en las frentes de los almerienses, triduos, quinarios, ensayos, pregones, carteles presentados... Toda la parafernalia propia del tiempo de Cuaresma, que ya ha terminado y ha dejado las flores listas para ser pinchadas en los pasos, el incienso listo para ser quemado, los costales lavados para colocarse en los sufridos morrillos de los costaleros, que estos días expondrán toda su potencia física para arrancar las palmas de los espectadores, que se arremolinarán en las calles más castizas de Almería, así como en su Carrera Oficial, que repite recorrido: desde el Paseo hasta la Plaza de la Catedral, pasando por General Tamayo, Gravina, Real y Eduardo Pérez.

Y junto a los desfiles procesionales de estos días, hay más tradiciones. Como la repostería propia de Semana Santa, que lleva días copando los diferentes escaparates de las diferentes reposterías de la ciudad. Borrachillos, roscos, leches fritas, torrijas y todo tipo de pastas llenan de un delicioso aroma las casas almerienses estos días, que se permiten algún exceso gastronómicos mientras las hermandades realizan su estación de penitencia.

De la misma manera, los fogones se encienden en la tarde del Jueves Santo para empezar a preparar el potaje de bacalao, que se degusta el Viernes Santo, una vez que se realizan las tradicionales Estaciones por los diferentes templos de la ciudad, que se engalanan para mostrar a la ciudadanía su cara más bella.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, manifestó durante la presentación de la Semana Santa que ésta “suma y construye. Y para el Ayuntamiento, apoyar la Semana Santa es cuidar a Almería. Me gusta repetir esa idea, porque creo que es importante dejar claro que no hay movimiento social, deportivo o cultural capaz de movilizar a más almerienses, no sólo en esa semana, sino a lo largo de todo el año, y que sea capaz de generar una dinámica tan positiva para nuestra capital. Por eso debemos seguir apoyándola e impulsándola al máximo de nuestras posibilidades”.

Las claves Saetas. Se celebrará la XXXVIII Muestra de Saetas de la Peña El Morato, y podrá seguirse en directo la Semana Santa a través de Interalmería TV. Dispositivos. Habrá un dispositivo especial de la Policía Local para mantener la seguridad, y de Limpieza, y refuerzo de la Oficina de Turismo, con visitas tematizadas. Vallado. Vallas y zonas de asientos irán forradas en terciopelo burdeos, con cerca de 400 faldones con los escudos del Ayuntamiento y de la Agrupación de Cofradías.

La regidora fue desgranando el programa de la Semana Santa de 2023, que “se ha preparado de un modo minucioso y ya solo nos queda esperar que las calles se llenen de gente deseosa de disfrutar de Almería, que los comercios, bares y restaurantes se llenen y que el tiempo acompañe”.

El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, destacó las emociones que le produjo la primera vez que vio la Semana Santa en Almería, el año pasado. “El hecho de estar en la puerta de la Catedral y ver pasar cada cofradía me llenó el corazón. El corazón en Semana Santa palpita al unísono de los pasos de las hermandades. Me impresionaba ver la emoción de la gente, desde turistas con la mirada clavada en las imágenes, jóvenes a los que se le caían las lágrimas al pasar las imágenes como demostración de su fe… en Semana Santa debemos dejar que el corazón respire y palpite más deprisa alrededor del misterio de Cristo, muerto y resucitado”, comentó el obispo.