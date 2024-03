¿Qué hacen las hermandades en caso de lluvia?

Recomendaciones para los objetos mojados

Hay veces que por mucha prisa que se dé la hermandad en guarecerse, no se libra del chaparrón. Unas hermandades llevan plásticos, otras creen que es mejor abrir las filas de nazarenos y tapar los enseres con las capas, para que las imágenes aceleren en busca de un refugio. Lo primero son los titulares, hechos de madera, con pasos de metales valiosos, y con un palio y un manto, en caso de la Virgen, de terciopelo. “Las imágenes es mejor no tocarlas por el tema de las policromías, que se sequen solas, así como el dorado, que no se puede tocar porque puedes retirar la pátina. Y las ropas, con un secador”, dice María Luisa Muñoz, dejando una bonita reflexión: “Si le está lloviendo a tus imágenes que son sagradas, ¡qué más da que tú te mojes!”.