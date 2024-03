“Tengo mucha ilusión puesta en la Semana Santa de Almería”

Se hizo cargo de la Agrupación de Hermandades y Cofradías el pasado mes de octubre [“tarde”, en sus propias palabras] y desde entonces no ha parado de trabajar para la que será su primera Semana Santa como máxima autoridad. Ilusionado, con muchas ganas de mantener lo que funciona y mejorar lo que chirría, pero sobre todo con la intención de hacer que en estos días la capital almeriense tenga una identidad propia.

–¿Cómo se presenta su primera Semana Santa?

–Estoy conociendo poco a poco a todas las hermandades, tengo muy buenas sensaciones de cara a estos días. Mi propósito es que exista unidad por parte de todas las hermandades, que haya un sentimiento único y todos trabajemos por nuestra Semana Santa. Lógicamente cada uno tiene su hermandad y quiere lo mejor para ella, pero como cristianos que somos tenemos que ser solidarios. La Agrupación es una institución de gestión, que coordina, pero todos somos hermanos y debemos de estar unidos por un fin grande.

–El proceso de elección del nuevo presidente de la Agrupación fue largo.

–Para mi gusto llegamos un poco tarde. En vez de que la votación hubiese sido en octubre, tuvo que ser en junio, a ver adelantado estas fechas porque es muy difícil organizar la Semana Santa. Este año no he podido saborear todo este proceso de organización, ya lo dejo para los próximos. Estamos tomando muchas decisiones todos los días, con riesgo de equivocarnos, pero gracias a Dios las cosas han estado saliendo razonablemente bien. Era mi momento para presentarme, lo intenté hace cuatro años, no pudo ser y Dios quiso que fuese en 2023. Tengo muchísima ilusión de que todo salga bien, que todo brille y que Almería sea un referente en Semana Santa.

–La Semana Santa almeriense cada vez tiene más tronío.

–Nuestra Semana Santa no sólo son 26 hermandades [penitencia y de gloria], también están las bandas de música de toda la provincia, los profesionales que cubrís toda nuestra información, la hostelería, la gente en las calles... Es un conglomerado que nos da un potencial bestial. No me gusta compararme con ninguna provincia, nosotros tenemos nuestra propiedad identidad. Hemos mejorado muchísimo como Semana Santa y pretendo que esto no decaiga y cada vez seamos más reconocidos. Para esto hay que trabajar desde la unidad, si todos creemos en este proyecto, crecemos.

"Los jóvenes son el relevo generacional para el mundo cofrade, el grupo joven es primordial”

–Hábleme de novedades.

–Hemos empezado por dignificar los actos. Por ejemplo, la presentación del Cartel de Semana Santa nos la llevamos al Teatro Apolo y la verdad es que fue un acto precioso. Otro ejemplo es el Via Crucis general de todas las hermandades, que también fue precioso. Hacerlo dentro de la Catedral fue algo precioso, breve pero muy intenso. Fue una experiencia única, extraordinaria. Para el pregón hemos tenido a una pregonera de matrícula de honor como es Raquel Criado, hija de Luis Criado, antiguo presidente de la Agrupación, y como presentador estuvo nuestro anterior alcalde, Ramón Fernández-Pacheco. Un acto para todas las hermandades, que dio el pistoletazo de salida para que estos días realicen las hermandades su estación de penitencia.

–Tercer año ya desde el cambio de la carrera oficial.

–Cuando me hice cargo de la presidencia, llegué con la idea de hacer cambios importantes en el recorrido, pero creo que me precipité. Una de los posibles modificaciones que llevé al plenario de los hermanos mayores era tirar por el lateral de la Virgen del Mar para desembocar en la Calle Trajano y cogerla directa hacia Eduardo Pérez, en vez de por Gravina y Calle Real. Lo hice porque hace muchos años pasábamos por ahí y también buscando que se aligerara el paso por carrera oficial, pero es verdad que a todos nos gusta saborearla y hay que respetar los tiempos. Y el otro de los cambios que tenía en la cabeza era suprimir el Paseo, pero luego lo pensé y vi que no hubiese sido buena idea porque le hacíamos un flaco favor al comercio. A corto plazo no está en nuestros planes modificar el recorrido, aunque hay alternativas. Creo que la Plaza de los Candados y toda la zona de los conventos debía de ser carrera oficial. De momento toca esperar y madurarlo.

–Lo que es indudable es que la gran apuesta de José Rafael es por la juventud.

–Nos falta mucho trabajar las juventudes, las hermandades tienen que ponerse las pilas en este sentido porque si no, nos condenamos a desaparecer. Nuestro Obispo me lo ha pedido expresamente, me comentó que le encantaría ir con dos hermanos jóvenes de cada hermandad a Tierra Santa. Las hermandades tienen que invitar a los jóvenes, hacerlos partícipes de que hagan la confirmación, arroparlos, mimarlos. Los jóvenes son el revelo generacional para el mundo cofrade. El grupo joven es primordial para nuestra Semana Santa.