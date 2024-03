¡Cómo ha pasado el tiempo!

¡Hace un frío que pela!....Es el último día de colegio y no tendremos que ir por la tarde, está chispeando y …. es mi santo. La chimenea está encendida - más tarde llegaría el infiernillo de gas -, mi madre está haciendo el café de puchero e hirviendo la leche recién ordeñada. Hay que dejarla cocer mucho rato para que no nos den las fiebres - dice mi madre - , después, cuando se enfría, la cuela muy bien, separa el telo que le queda por encima, nos encanta con azúcar y hay que hacer el arroz con leche.

Desayuna rápido y ve a ver que han puesto las gallinas, el lunes hay que hacer los roscos de sartén ( por cada huevo: tres cucharadas de aceite, tres de leche, tres de azúcar, una gaseosilla El Tigre y la harina que admita - hasta mucho tiempo después, no entendí esa unidad de medida -, raspadura de limón y una pizca de sal. La gracia de Dios, -decía mi madre-).

Lolica, antes de irte, desgrana un puñao de présules que cogió tu padre ayer. Este año con los fríos que están haciendo se han retrasado y no tienen mucho grano, son para el potaje de bacalao. ¿Tendremos suerte y habrá alguna haba graná para el Domingo de Resurrección?...Ayer vino el cartero y trajo cinco cartas. Son postales de felicitación con un bonito dibujo ( en casa somos dos Lolas), como me gusta abrir esas cartas, pero la emoción sin límites surge, cuando la radio, que está todo el día encendida, dice: Discos dedicados!... Después de una larguísima retahíla de dedicatorias escucho: “ En el pueblo de Illar, a la niña más bonita…… que contenta estoy, me voy a la calle a jugar a la comba ahora que no llueve, - llevamos una semana de agua… y ahora que viene la Semana Santa tiene que hacer buen tiempo, pues el Domingo de Ramos tengo que estrenar mi ropa en la procesión y no me gustaría que se estropearan mis zapatos nuevos con el agua.En mi pueblo solo hay tres “Santos” para las procesiones: El Padre Jesús, que es muy grande. Lleva una túnica de terciopelo y una cruz a cuestas. Tiene el pelo de verdad y muy largo (dicen que fué la promesa de una joven del pueblo que cortó sus largas trenzas para el Señor. - nunca me enteré quién fué esa joven - ), La Virgen de los Dolores que es como si tuviéramos dos Virgenes, me explico: El Jueves Santo, sale en procesión tal y como está en la iglesia, las mujeres la acompañamos hasta llegar a una plaza que es donde de encuentra con El Padre Jesús al que acompañan los hombres . Todos llevamos una vela encendida en la mano. Es el momento de las emociones contenidas, la inmensa voz de Antonio “El Carabina” comienza a cantar:

En este lugar sagradola Madre más excelentebesa a su hijo amadocon dolores de vehemente

Dicen que esa canción se llama saeta, yo pienso en la suerte que tenemos los de Illar con tener a Antonio “El Carabina”, siempre me pregunté si en otros pueblos vivirán un momento tan especial, pero claro, si no tienen un sacristán como el nuestro…

Se me olvidaba decir que antes de la procesión, en la iglesia, el cura le lavaba los pies a un grupo de hombres, nunca supe el motivo pero me encantaba fijarme en que todos llevaban los calcetines negros y los zapatos limpísimos.

Viernes Santo. Mi madre llegaba muy temprano, pues había estado toda la noche velando “El Monumento” y … que desayuno más rico: chocolate con buñuelos recién hechos. Al atardecer, la procesión del Entierro. Siempre me dió un poco de miedo, yo no entendía por que se veía el muerto ( mi abuela había fallecido unos meses antes y no se veía, en fin…).

Y por último la Soledad. Como dije, era la Virgen de los Dolores, pero las mujeres de mi pueblo la vestían de luto y le ponían un velo negro tapandole la cara. Daba mucha pena y parecía otra.

Por fin la alegría de la Resurrección que no era otra que poder participar de la procesión del Resucitado, pues éramos los niños los que sacábamos al Niño Jesús en andas...

Ayer fue Viernes de Dolores, hizo un día espléndido, que falta hace que llueva, pero que sea después de la Semana Santa, hoy comienzan los desfiles procesionales y sería una pena que no pudieran salir por culpa del tiempo después de los meses de sequía que llevamos.

Tengo que acordarme de sacar del congelador una bolsa de guisantes congelados para el potaje de bacalao, mis hijos con sus familias vendrán a comer, ya tengo hecho el arroz con leche.

También tengo que reunirme con los cantaores y cantaoras para organizar los “Puntos de Cante” de Saetas que organiza mi peña, El Morato, y además tengo que sacar tiempo para abrir los ciento y pico de whatsapps, seguramente para felicitarme, que ayer fue mi Santo.

¡Cómo ha pasado el tiempo!