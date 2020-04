Afepe espera una compensación para los abonados si se juega sin público

La vuelta del fútbol va a ser una de las cosas que devuelvan parte de la tranquilidad a la sociedad. Conscientes de que primero está la salud y luego la vuelta a la rutina, cuando el Ministerio de Sanidad vea que se dan las condiciones adecuadas, se regresará primero a los entrenamientos, con la vista puesta en terminar la actual competición liguera.

Más o menos, los protocolos que LaLiga piensa seguir se han hecho públicos en los últimos días. Las medidas de seguridad que van a tener los jugadores van a ser extremas, como el hecho de que los partidos se vayan a jugar a puerta cerrada. Y ante esto, ¿qué hacen los abonados que pagaron por ver todos los partidos de la actual campaña? Aficiones Unidas mantuvo una reunión por videoconferencia con los presidentes de las diferentes Federaciones de Peñas y emitió un comunicado.

En él, lo primero que se detalla es que respetarán todo lo que marque el Ministerio de Sanidad y expresan su máxima colaboración para frenar al coronavirus. Eso sí, piden también algún tipo de compensación ante el hecho de tener que ver los partidos que restan (si finalmente pueden disputarse) por la televisión.

Mónica Ruiz, presidenta almeriense, opina al respecto. “La salud es lo primero y acataremos todo lo que nos digan. Está claro que no nos va a gusta estar a través de la televisión sin animar a nuestro equipo, pero sólo pensamos en superar esta pandemia todos juntos. Esperamos algún tipo de compensación para los abonados, la liga para nosotros terminó en marzo, íbamos a ir a Albacete y no pudimos”.

La presidenta asegura que todavía no se cree, por lo inaudito de la situación, que no vaya a ver al Almería más esta temporada. “Llevamos más de cuarenta días encerrados y todavía me parece que esto no es real. Pensar que se va a reanudar la liga y que el Almería puede ascender sin estar nosotros ahí, es algo rarísimo. Nos va a costar lágrimas”, dice. Mónica también quiere que se escuchen las palabras de los jugadores: “Ellos deben de opinar, antes que futbolistas son personas y hay que tener en cuenta su opinión. Se pueden contaminar ellos y sus familias, habría que escucharles”, finaliza a través del hilo telefónico.