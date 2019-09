Aguza: "Si el club decide negociar, habrá que sentarse"

Sergio Aguza ha comparecido en rueda de prensa tras el entrenamiento matinal a puerta cerrada y recibía de buen agrado las palabras de Mohamed El Assy, director general del club, sobre la disponibilidad de negociar con aquellos que cumplen contrato en junio de 2020 y están ofreciendo un buen rendimiento para evitar que en enero, como agentes libres, puedan ser captados por otros equipos.

El centrocampista catalán, que bajo la batuta de Fran Fernández no contó con muchos minutos, dijo sentirse cómodo en Almería: "Lo importante ahora es seguir trabajando y si el club decide negociar, habrá que sentarse. Estoy feliz aquí y todo se verá. Pedro Emanuel ha confiado en quienes no jugaban el año pasado. Yo no tuve muchos minutos, pero sí actuaciones buenas saliendo desde el banquillo, aportando lo que se me pedía".

Tras los tres primeros partidos de la temporada, en los que Aguza ha aparecido entre los más destacados del equipo, admite que todo es más fácil con confianza: "Me siento con confianza y que se valora mi trabajo. Disfruto más y me siento más liberado. Pese a todos nuestros cambios del último mes a contracorriente hay que valorar lo que hemos hecho. Exprimiremos nuestras opciones".

Aguza asume que los objetivos han cambiado en apenas un mes y ahora la meta ineludible es el ascenso, algo que el vestuario debe digerir y acoplar a los nuevos fichajes: "El cambio de propiedad ha traído un cambio de jugadores y objetivos, nosotros tenemos que centrarnos en competir y hacerlo lo mejor posible. Los fichajes que han venido es porque tienen un nivel y una calidad, pero como extranjeros que son necesitan un proceso de adaptación".

De la visita a La Rosaleda, feudo que supuso un punto de inflexión el curso pasado a las órdenes de FF, Aguza no se fía de la mala situación de los blanquiazules, que solo ha podido inscribir 17 fichas profesionales por la mala gestión del jeque Al-Thani y cuenta con varios internacionales que esta jornada no podrán jugar al estar con sus selecciones: "El Málaga tendrá un plus de motivación por sus problemas".

Aguza concluía su intervención dándole las gracias a la afición rojiblanca por la respuesta, agotando pronto las 530 entradas disponibles para el desplazamiento: "Va a haber un ambiente bonito y nos sentiremos arropados por nuestra afición para intentar rescatar algo de Málaga. Es de agradecerle a la afición que se esté volcando con nosotros tanto en el Estadio como viajando. A cambio sudaremos la camiseta".