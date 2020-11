El Almería, ante el Mirandés y el virus FIFA

El virus FIFA se convierte en el mejor aliado del Mirandés para visitar mañana por la tarde el Estadio de los Juegos Mediterráneos. José Gomes tendrá que hacer encaje de bolillos para recomponer el centro de la defensa, que ha perdido por internacionalidades a Maras y Cuenca, y casi con total seguridad por lesión a Peybernes. De esta manera, Chumi es el único defensor disponible y su pareja tendrá que ser posiblemente un mediocentro reconvertido.

El Almería, después de haber celebrado solo una en cuatro encuentros, pretende sumar la segunda victoria en su casa este sábado frente al Mirandés, un rival que apuesta por su efectividad como visitante y con probables variaciones en su once inicial.

La ausencia de Peybernes podría se suplida por De la Hoz, que el año pasado ya jugó algún encuentro en esa posición. Petrovic también cuenta con posibilidades, aunque se trata de un jugador más lento, por lo que podría sufrir mucho con la velocidad burgalesa en las contras. La baja de Makaridze será cubierta por Fernando, que ya fue titular en Sabadell, donde fue clave para el triunfo al detener un penalti. También Chumi, que sustituirá a Cuenca, cumplió a buen nivel en ese partido.

En la parte positiva, el técnico si podrá contar con Sadiq, ya que el Comité de Competición ha anulado la segunda tarjeta amarilla que supuso su expulsión el domingo pasado ante el Rayo Vallecano en Madrid. Igualmente, Juan Villar ha entrenado con normalidad después de haber dado dos negativos en los test de coronavirus.

Para el Mirandés, por su parte, la clave del partido puede ser la debilidad que el Almería ha demostrado hasta ahora en el estadio de los Juegos Mediterráneos y que le sitúa entre los peores equipos como local de la categoría.

Un solo punto separa a ambos en la clasificación: 17 el Almería por 16 del Mirandés

El equipo entrenado por José Alberto López confía en sacar rédito de ello y también de sus buenos números como visitante, para ubicarse en el noveno puesto de la tabla, pero "sin pensar más allá del Almería", quinto pero solo con un punto más. El técnico admite que el equipo "poco a poco está mejor" y usará su estilo de juego "con mucha posesión" para intentar "hacer daño" a un rival "que está hecho a golpe de talonario".

José Alberto no descarta sorpresas en su once para el que la principal baja será el francés Nais Djouahra, con problemas en los isquios de los que aún no se ha recuperado. A ella se une la de Carlos Julio, que ha recaído en su dolencia de rodilla y la conocida de Mario Barco, que evoluciona favorablemente.