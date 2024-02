El Almería sigue su penitencia en otra tarde pésima del colectivo arbitral (2-1)

Una nueva derrota del Almería. La eterna rutina de un equipo que volvió a protagonizar en Mestalla un duelo protagonizado por los errores en ambas áreas y una actuación arbitral pésima. Otra combinación fatal que, como en el resto de la temporada, tuvo un predecible final: el partido número 17 en el que los de Gaizka Garitano caen sobre la lona y se quedan sin sumar.

La suplencia de Lucas Robertone y la continuidad en la alineación tras el fiasco contra el Alavés perfilaban un equipo que se presentaba en Mestalla con la consigna de vencer el primer partido de la temporada. Rubén Baraja sorprendía con la presencia de Cenk Özkacar en la zaga y Roman Yaremchuk en la delantera como acompañante de Hugo Duro.

Desastre en las dos áreas

A pesar del empuje de los valencianistas, los unionistas buscaron en los primeros compases transitar con los espacios que ofrecía la defensa local. Gonzalo Melero, en una posición más adelantada por delante de Édgar González y Dion Lopy, pudo marcar el primero del partido en una clarísima ocasión en la que Almería golpeó precisamente al contragolpe. El brasileño Leo Baptistao brindaba en bandeja de plata el gol al madrileño, pero mandaba a portería vacía el balón a las gradas.

Del posible 0-1 al 1-0. El fútbol no te da segundas oportunidades y menos en Primera División. Diego López metía el centro desde la derecha y Hugo Duro, ante la pasividad defensiva, remataba de volea para superar a Maximiano. Los centrales se hundieron, Marc Pubill no acabó de cerrar y las ayudas desde la medular fueron inexistentes. En cinco minutos, se pudo comprobar la tétrica temporada en ambas áreas.

El Valencia no cedía metros y apretaba para conseguir una mayor renta. A los pocos minutos, Pepelu la puso en el área y Yaremchuk marcaba el segundo. El ucraniano se quitaba la camiseta sabedor de que el partido estaba finiquitado en apenas veinte minutos. Otro día más en la oficina. En solo dos chispazos, los locales había resuelto en gran parte el duelo liguero.

Para más inri, el arbitraje volvió a ser protagonista en el partido. Un córner rematado por César Montes fue parado en primera instancia por Mamardashvili, pero Édgar se encontraba el balón suelto y recortaba diferencias. Sin embargo, el linier de Muñiz Ruiz anulaba el gol por un supuesto fuera de juego de Leo Baptistao. Desde la sala VOR, revisaron la jugada y encontraron, después de varios minutos, una mano del centrocampista catalán. Otra decisión inexplicable de los colegiados contra el conjunto indálico.

Gaizka Garitano decidió sustituir a César Montes a la media hora de choque y dio entrada a Iddrisu Baba retrasando la posición de Édgar. En el último tramo de la primera parte, los errores se siguieron acumulando. Gonzalo Melero, en un prometedor ataque de los rojiblancos, mandó un centro directo al río Turia, en una nueva muestra de su falta de ritmo competitivo. Rozando el descuento, Leo Baptistao peinaba un buen balón colgado de Sergio Arribas, que estaba completando un notable encuentro.

Tras el paso por los vestuarios, el Almería comenzó con otra marcha. Sergio Arribas recortaba distancias después del centro de Centelles. El joven atacante se tiraba con todo para rematar un balón que se paseó por todo el área del Valencia, marcando su primer gol en todo el curso fuera de casa. A los pocos minutos, Ramazani casi empata en el mejor tramo de los visitantes. Aunque superó una mala salida del portero georgiano, Mosquera despejaba cuando el balón se iba al fondo de las mallas.

Cuando mejor estaba el cuadro almeriense, Centelles le propinaba un fuerte codazo a Diego López dentro del área. Muñiz Ruiz, después de otra revisión en la pantalla, señalaba el punto de penalti. Pepelu, uno de los mejores lanzadores de LaLiga, fallaba su primera pena máxima de la temporada. El esférico se fue a la madera, y en el contraataque, Ramazani volvió a tener el empate.

Con el resultado en contra, el Almería no acabó hundido en área contraria, con un disparo de Dion Lopy desde fuera del área como lo único reseñable en los últimos quince minutos. Choco Lozano debutaba con la casaca rojiblanca en una actuación en la que no acabó de entrar demasiado en juego. Para cerrar la actuación, Muñiz Ruiz, que añadía ocho minutos de descuento, expulsaba primero a Leo Baptistao, que no estará contra el Athletic Club, y cerraba el encuentro en el 97'58'', por si las moscas.

Garitano se convierte en el primer entrenador de la historia de la máxima categoría que suma 14 jornadas sin ganar debutando con un equipo en un curso en el que el Almería sigue a cero en el casillero de triunfos, solo suma 6 de 69 puntos y sigue a diez puntos de los puestos de salvación. Un verdadero desastre.