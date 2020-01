El Almería, al asalto de Almendralejo

Sekou se despide por redes

Todavía no hay comunicación oficial de la marcha de Sekou, pero Diario de Almería viene informando a lo largo de esta semana de que tiene una oferta del Al-Wahda, de Abu Dabi, que habría aceptado. El propio futbolista aprovechó ayer las redes sociales para despedirse de los aficionados rojiblancos, que tanto le han apoyado tanto en su etapa en el filial, como en las oportunidades que ha tenido en el primer equipo. “Ahora sí termina una etapa muy importante para mí en mi carrera futbolística el club que me dio la oportunidad de jugar al fútbol profesional sii dar las GRACIAS llegue con 17 me fui para volver 23 con un objetivo… [sic]”. Fueron muchas las muestras de cariño que mostraron los aficionados en sus respuestas. El futbolista ya no viaja hoy a Extremadura, pues tiene permiso para concretar su salida. En un proceso parecido está Gaspar Panadero, ultimando una oferta por la cual se va a desvincular del conjunto rojiblanco. Ambos futbolistas se marchan, no se trata de cesiones.