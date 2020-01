Ventas para liberar límite salarial

Todavía no son oficiales, pero a lo largo de este fin de semana sí que se harán. Sekou y Gaspar Panadero se marchan de la Unión Deportiva Almería en este mercado invernal y lo hacen en calidad de traspasados, no como cedidos. Son las dos primeras salidas de una UDA que necesita liberar límite salarial para fichar.

El miércoles, en su edición web, jueves en papel, Diario de Almería ya informó que Sekou se marchaba al Al-Wahda del exsevillista Manolo Jiménez. Gaspar Panadero también contaba con una oferta de este mismo equipo y ayer surgieron diferentes informaciones de que el albaceteño también la había aceptado, aunque Mohamed El Assy dijo en la rueda de prensa de presentación de Sivera que se iban a producir cuatro salidas a diferentes países.

Los jugadores no se entrenaron ya en la mañana de ayer con el resto de compañeros y se han marchado para realizar los preceptivos reconocimientos médicos. Igualmente, El Assy apuntó que los otros dos que saldrán serán del filial, apuntando que uno será Aliyu. El otro será el centrocampista Youness. La intención del club es hacer todo oficial cuando se produzcan las firmas de contrato.

Con estas salidas, principalmente con las de Sekou y Gaspar, el club va a conseguir liberar masa salarial, en la búsqueda de las nuevas incorporaciones. A lo largo de la semana se filtró que LaLiga sólo había autorizado un millón más de incremento del tope, que pasaba antes de las ventas de Sekou y Gaspar de 18 a 19 millones de euros, algo que quiso desmetir El Assy delante de los micrófonos. “Todavía no hemos recibido nada oficial sobre el límite presupuestario. Hemos vendido a jugadores, lo que será evaluado por LaLiga y nos informarán del presupuesto”.

Mientras tanto, el club continúa a la espera para poder firmar a los jugadores que tiene en cartera. Está claro que las ventas van a dar algo de aire para no superar un límite monetario que examina con rigor la entidad presidida por Javier Tebas. A estas primeras salidas se le van a unir alguna más, como van a ser los casos de René y Ozornwafor, con los que Guti no cuenta.

“Van a salir cuatro jugadores a cuatro países diferentes. Hemos realizado dos fichajes y también vamos a reforzar la línea de ataque. El número de incorporaciones serán dos o tres más”, decía El Assy. Al respecto, en las últimas horas se apunta desde Inglaterra sobre el posible interés en el centrocampista del Birmingham, Fran Villalba. Joe Rockwell, de Sports Fotty, asegura que ambos clubes han iniciado las conversaciones para lograr la cesión. En el centro del campo los rojiblancos ya han incorporado a Kaptoum, que dejó una grata impresión ante el Oviedo.

Birmingham City in advanced talks with Almería on the outgoing of Spanish Midfielder Fran Villalba. a loan deal could be completed in the coming hours #bcfc