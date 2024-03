El Almería no sabe ganar y vuelve a dar la de arena ante el Sevilla (2-2)

Frustración. Es el sentir generalizado entre el equipo y la afición rojiblanca. Frustración por no haberse quitado el sambenito de conseguir la primera victoria de la temporada pese a volver a estar muy cerca. La mala racha se prolonga a 31 jornadas sin ganar, por lo que igualar el ignominioso récord histórico del Derby County inglés (32) está ya a tiro de piedra. Frustración también en Gaizka Garitano, que eleva a 19 su particular marca de duelos sin conocer la victoria, alcanzando el récord de su paisano Javier Clemente. Frustración por seguir sin celebrar casi diez meses después del último triunfo casero (un 20 de mayo de 2023 ante el Mallorca), marchándose los seguidores indálicos a sus hogares con un nuevo sinsabor. En la tabla clasificatoria la UDA sigue colista ahora con 10 puntos, a tres aún de los 13 que convirtieron al Sporting de Gijón en el peor equipo de Primera un lejano 1998.

Y eso que por momentos hubo alegría al emerger la conexión Viera-Embarba. Entre el extremo madrileño y el mago canario hay buena onda fuera del verde y empiezan a mostrar salseo del bueno también dentro del campo. Grandes amigos desde que coincidieran en el Rayo, ante el Sevilla evidenciaron que les basta una mirada para entenderse. Maximiano había resistido el acoso y derribo de los de Quique Sánchez durante toda la primera mitad cuando el ex de Las Palmas recibió pelota en la zona de tres cuartos de campo, donde le gusta inventar, y la puso medida al desmarque de Embarba cerca del vértice del área. Control orientado y golpeo raso de zurda para burlar la salida de Nyland tapando portería y 1-0 antes del descanso. Primera asistencia del de La Feria y primer gol este curso para el salvador en Cornellá la campaña pasada.

Pero no todo fue color de rosa durante el primer acto. Las grandes intervenciones de Maximiano sostuvieron una vez más al equipo. El guardameta luso fue un muro para los sevillistas, en particular para el canterano Isaac Romero, que esta noche soñará con él. Empezó su recital despejando con apuros un cabezazo envenenado de Kike Salas que terminó en córner tras golpear el larguero. A Isaac le ganó primero un cara a cara achicando bien los espacios y luego le sacaba sendos remates a bocajarro en la línea de gol. Sow también lo había intentado con disparos lejanos desde la frontal y el propio Isaac enviaba con la testa fuera un buen servicio de Jesús Navas, que rebasó continuamente a Centelles por su banda.

Para intentar cerrar bien los pasillos interiores y contener el caudal ofensivo que genera el Sevilla por ambos costados con Navas y Ocampos el técnico Gaizka Garitano hizo algunos reajustes en su alineación tipo, incrustando a Montes en el eje de la zaga junto a Radovanovic para pasar a Édgar al doble pivote, donde volvía Lopy, en detrimento de Baba y Robertone, la dupla de las últimas jornadas. En teoría parecía acertado, en la práctica el Sevilla estuvo llegando al área rojiblanca con bastante facilidad, viéndose frenado siempre por Maximiano.

En el lado local, además del gol cabe destacar un buen centro de Viera al segundo palo rematado alto a bote pronto por Luka en la primera acción de peligro del encuentro, un disparo lejano de Lopy despejado por Nyland y un buen centro de Centelles al corazón del área que Lozano no pudo rematar de cabeza sufriendo un claro agarrón de Sergio Ramos en la camiseta que el colegiado consideró insuficiente para pitar penalti. Donde De Burgos Bengoetxea miró para otro lado tantos otros compañeros no han dudado en señalar los once metros. Justo antes del descanso la sociedad Viera-Embarba pudo dar otra vez frutos, esta vez con los papeles cambiados, el madrileño asistiendo y el canario dibujando una vaselina que se marchó alta.

Había que aguantar la ofensiva sevillista durante el segundo acto y durante bastante tiempo se consiguió, para caer todo como un castillo de naipes en la recta final del encuentro. Los cambios introducidos por Quique mejoraron a los hispalenses y los efectuados por Garitano empeoraron irremisiblemente a los indálicos, que volvieron a dar la de arena por enésima vez esta campaña.

Antes de que la nueva decepción se hiciera real Viera dispuso del 0-2 en un pase atrás de Centelles que el mediapunta envió a las nubes. Luego todo se fue al traste en apenas dos minutos, los que tardó el Sevilla en completar la remontada. El 1-1 fue una acción calcada al 0-1 de Embarba, esta vez con Isaac Romero y Lukebakio como protagonistas. El canterano filtraba un pase para el atacante belga-congoleño, que definía con disparo raso y cruzado de zurda. Solo cinco minutos después Suso botaba un córner que caía en las botas de Isaac Romero y su remate lo desviaba a la red Ocampos llevando la desazón una vez más al graderío, 13.000 almas de lunes que quedaron petrificadas.

Ya en el tiempo de descuento un buen centro de Arribas servía para que Marezi se estrenase como goleador de Primera con un cabezazo a la red. Lukebakio en el 97', aún tuvo en su cabeza la opción del 2-3. Con este Almería no merece la pena ilusionarse.