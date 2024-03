Garitano: "El equipo está vivo"

Afición: "No me sorprende. Desde que viene a Almería conozco a la gente, es para quitarse el sombrero. El apoyo que están dando habla muy bien de la gente de Almería, nos están dando el apoyo en el día a día. Es increíble, para darles las gracias y quitarse el sombrero".

Se resiste el triunfo: "Si no hemos conseguido la primera victoria es porque no hemos hecho las cosas bien. Pero nos estamos yendo con la camiseta alta, tenemos que ser profesionales, seguir compitiendo como lo hemos hecho hoy. El equipo está vivo".

Perdonando el segundo: "Al final no hemos hecho el segundo gol que hemos tenido un par de ellas para ganar. No podemos cometer el error del primer gol, son esos errores que te condenan y para ganarlo les hemos permitido esa transición. La gente de arriba de ellos tiene mucho nivel".

Sin victorias: "No es normal no haber ganado cuando en todos los partidos hemos competido. El equipo ha hecho un buen partido y hemos hecho el empate, pero una pena porque hemos estado cerca de ganar".

Quique Sánchez Flores: "Al Almería le hemos visto competir muy bien"

Lectura: "Por cómo se han dado los acontecimientos nos sabe a poco. No se puede abrir así la defensa. Ofensivamente hemos estado más certeros".

Empate: "No había tanto espacio para perder sitio en el área. A veces las emociones de los futbolistas es difícil controlarlas. Ha sido un partido abierto, tres minutos antes Gudelj estaba rompiendo como delantero el 1-2. Me quedo con no perder fuera de casa. El no perder, sumar y pensar que pudimos ganar nos abre la vía de que vamos en buen camino".

Análisis: "Nosotros teníamos que ir a un partido más abierto, no podíamos ir a un bloque tan cerrado. Estamos en un proceso que para jugar bien al fútbol está muy bien, pero tienen que circular los que tienen que circular. Perdemos balones que han sido muy peligrosos".

Rival: "Compiten, tengo esa sensación. No nos gusta alarmar, pero sí poner en estado de vigilancia, le hemos visto competir muy bien. Sabemos quién es Ramazani, sabemos que tienen muy buenos jugadores en una dinámica muy difícil".

Lukebakio: "Sabemos que Lukebakio está para x minutos, Gudelj para otros. Que tengamos un plan B. Esto es fantástico y estos chicos se notan".

Futuro: "Hay que seguir con la humildad de saber que cualquier rival puede ganar cada domingo. El fútbol tiene muchas cosas aleatorias, nuestras emociones no pueden depender de lo que hagan otros rivales".