Garitano: "Ramazani tienen que salir aquí y dar las explicaciones de por qué no juega"

El técnico vasco ha estado en sala de prensa este mediodía para responder las preguntas de los medios de comunicación en la previa del duelo contra el Sevilla en el Power Horse Stadium. Garitano ha señalado que el encuentro de este lunes puede ser "un punto de inflexión", ya que "hasta que las matemáticas no digan lo contrario uno no se puede dar por vencido".

"Desde fuera, la situación no invita al optimismo, pero el trabajo diario y la disciplina nos tiene enganchados a la competición", ha asegurado el entrenador de Derio. Cuando el nombre de Ramazani ha salido a la palestra, Gaizka no ha podido ser más contundente: "Son los jugadores los que tienen que salir aquí y dar las explicaciones de por qué no juegan".

Nueva oportunidad: "Con todas las fuerzas renovadas ya que tenemos otra oportunidad mañana con nuestra gente. El equipo ha trabajado bien durante la semana y tenemos que buscar ese punto de inflexión. Hasta que no sea matemático no se puede dar uno por vencido y contamos con otra ocasión para ello".

Motivación: "Hay que trabajar día a día para recuperar a los jugadores. Hay que estar unidos para encarar el partido de mañana. Fue un golpe duro perder en Vigo, pero estamos preparando el duelo del Sevilla y ojalá podamos ganar".

Sensaciones: "Tenemos que demostrarlo en el campo, no podemos hablar de sensaciones. Desde fuera, la situación no invita al optimismo, pero el trabajo diario y la disciplina nos tiene enganchados a la competición y un día va a llegar esa victoria".

Salvación barata: "No estamos metidos de momento en la pelea por la salvación. Tenemos que intentar acercarnos cuanto antes y ojalá podamos ganar mañana porque también jugamos contra un contrario que viene de ganar la Europa League y está en un buen momento".

Modificaciones: "Habrá más cambios además del obligado de Centelles por Langa. Tenemos que buscar las mejores opciones por contexto de partidos y por el rival. Tenemos que ajustarnos también a las virtudes del Sevilla y centrarnos también en los jugadores que salgan del banquillo".

Baptistao y Luka: "Los dos están bien. Leo [Baptistao] no entrenó los primeros días de la semana, pero los dos últimos ha entrenado con normalidad. Luka tuvo un golpe muy fuerte, pero ya está recuperado para participar en el partido".

Equilibrio: "Tenemos que sacar el máximo rendimiento a la gente que tenemos y, al final, siempre está en la mezcla de calidad, fortaleza y altura en el balón parado. El Sevilla ha metido muchos goles a balón parado y necesitamos gente que soporte al equipo y jugadores de ataques que combine y haga jugadas de gol".

"La afición es la única que ha estado a la altura"

El rival: "El Sevilla es un equipazo. Jugador por jugador es un gran conjunto. Han encontrado esa manera de jugar con Quique y nosotros necesitamos hacer un buen partido contra ellos. Contra cualquiera hemos competido en casa y le vamos a poner las cosas muy difíciles al rival".

Afición: "La afición es la única que está a la altura esta temporada. Nos hemos encontrado con lecciones de apoyo en estos momentos difíciles. Cada partido tiene que ser un equipo lo más profesional posible, defender el escudo y la camiseta para ir a muerte en cada duelo para engancharnos".

Ramazani: "Yo siempre doy la justificación por cualquiera que me preguntáis, pero otras veces son los jugadores los que tienen que salir aquí y dar las explicaciones de por qué no juegan. Es el futbolista el que tiene que darlas".

Jugadores enchufados: "Yo creo que sí, tenemos al bloque muy bien, entrenando todos y sin lesionados. Si ves el día a día, el equipo se comporta bien y trabaja muchísimo. El ambiente también es buena. Tenemos que intentar ganar para ver esa esperanza que todavía está viva. Tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien y sacar la situación hacia adelante".

Garitano: "Está siendo muy duro para todos, para mí especialmente que soy el que da la cara por el equipo"

Victoria del Cádiz: "En esta situación en la que estamos, mirar a los demás no vale. Tenemos que mirarnos a nosotros. Es perder el tiempo cuando no hemos logrado ninguna victoria en toda la temporada. En los últimos partidos hemos estado muy cerca de ganar y mañana no va a ser menos. Necesitamos ese punto de suerte también para sacar el triunfo".

Lado personal: "Está siendo muy duro para todos, para mí especialmente que soy el que da la cara por el equipo. No obstante, estoy entero y con el trabajo diario. Espero que salgan bien a partir de mañana. Siempre buscamos esa victoria que nos enchufe".

Vestuario: "Todas las derrotas son duras, pero ese partido contra el Celta era ese día para engancharnos. Ese día fue más duro que otros. Teníamos muchas esperanzas puestas en ese encuentro. Cuando pierdes, siempre quieres jugar cuanto antes. Hemos tenido una semana muy larga. Los primeros días fueron duros porque duele, pero con el paso del tiempo nos hemos enchufado rápidamente para el partido de mañana".