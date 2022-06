El Benfica no pierde de vista a Sadiq pero el Almería es firme: 60 millones

No es la misma historia que hace dos veranos con Darwin Núñez, puesto que entonces el Benfica sí que se lanzó a la piscina a por el uruguayo (y la jugada le ha salido fantástica), pero sí que es verdad que hay muchas similitudes en el interés que ha mostrado el cuadro portugués por Umar Sadiq, que llegó al Almería precisamente para sustituir al actual jugador del Liverpool.

Por partes. El Benfica tiene en cartera desde hace varios meses a diferentes nombres por si concretaba la venta de Darwin. Uno de ellos era Umar Sadiq, que se estaba jugando el ascenso a Primera con el Almería. Terminó la temporada y los portugueses vendieron al uruguayo y los el nigeriano fue partícipe del regreso a la máxima categoría de los rojiblancos. Semanas después, el equipo de Lisboa tiene dinero fresco para lanzarse al mercado y está estudiando qué operación afrontar.

Por su parte, el Almería tiene claro que no malvendería a Umar Sadiq, como tampoco hizo con Darwin en su momento. El cuadro de Turki Al-Sheikh ya hizo un esfuerzo importante hace un año para que el nigeriano se quedara en Segunda y ahora que ha conseguido su objetivo, quiere que sea la piedra angular del nuevo proyecto. De hecho, el propio ariete dijo en una entrevista a onwgoalnigeria que "jugar en Primera División es un sueño y quiero hacerlo con el Almería. Es un lugar donde he encontrado el cariño y la confianza del entrenador. Tengo ofertas muy tentadoras, pero me quedaré al 100% en Almería".

Sadiq, al medio 'Owngoal Nigeria' "Quiero jugar en Primera con el Almería, es el sitio donde he encontrado el cariño de la gente y la confianza del entrenador"

Hasta ahí, todo lo que pueden hacer el club y el jugador. Sin embargo, si el Benfica llega y deposita la cláusula de rescisión por el futbolista, el Almería no puede retenerlo. Según el citado medio nigeriano, El Assy remite a esos 60 millones de euros para que el delantero abandone el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Las relaciones entre Almería y Benfica son buenas, y el cuadro rojiblanco estaría dispuesto a escuchar ofertas por Sadiq. Pero la intención de los indálicos es mantenerse firmes y sujetar al máximo de sus posibilidades a su goleador.

De momento no hay más allá de mero interés, no se ha concretado oferta alguna. De hecho, Betis y Villarreal también se habían fijado en el nigeriano y saben que el Almería es un duro hueso de roer en las negociaciones. La secretaría técnica rojiblanca, que en las últimas semanas anunció renovaciones y trabaja para la incorporación de nuevos fichajes, cuenta con Sadiq para comenzar el trabajo veraniego y espera acontecimientos. Lo que está claro es que el Almería sabe que tiene un caramelo en sus manos y también estudia distintas opciones para la delantera por si finalmente el de Kaduna se marchara.