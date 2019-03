FF: "El Granada tiene responsabilidad, nosotros ilusión"

Fran Fernández ha pasado por rueda de prensa para analizar el complicado encuentro de este domingo en el Mediterráneo ante el segundo clasificado de la categoría, el Granada. "Nos enfrentamos al mejor equipo como visitante de la división, nos lo va a poner complicado pero también somos un equipo duro que va a estar a la altura de su afición. Ellos se juegan más que nosotros; el Granada tiene la responsabilidad, nosotros la ilusión. Quedan muchos puntos todavía en juego y nos falta un poco para llegar arriba. Queremos sumar los 46 puntos cuanto antes".

DEPORTES I UDA I FF, sobre el Almería-Granada pic.twitter.com/0pDlk6meG2 — Diario de Almería (@DiarioDAlmeria) 15 de marzo de 2019

El duelo, en el que estará Saveljich pero no Ibiza sancionado, será apasionante ante dos conjuntos poderosos tanto física como tácticamente. "Somos dos equipos que no regalamos nada. Si estamos bien podemos ganar a cualquiera, nuestra gente nos va a dar ese plus que necesitamos", que puede llevar al Almería a seguir siendo un matagigantes. "Este ambiente se genera por los pasos que vamos cumpliendo. Vamos a disfrutar del encuentro, no hay presión añadida. Queremos competir, estamos preparados para todo lo que ocurra el domingo".

Precisamente sobre la afición y el ambiente de primera que se espera en el Mediterráneo, Fran Fernández también tuvo palabras. “La afición merece que lo demos todo en el campo, ellos han dado un paso adelante creciendo cada vez más su presencia en el estadio. El Granada tiene un objetivo muy claro y por ahora lo están consiguiendo, nosotros también el nuestro y esperamos disfrutar de un gran partido".