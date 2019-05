Fran Fernández ha pasado esta mañana por rueda de prensa antes del choque ante Las Palmas, donde tiene claro que no va a ser fácil para los rojiblancos pese a que no se juegan nada ninguno de los dos equipos. "Espero un equipo fuerte, tienen muy buenos futbolistas. Para nosotros va a ser un partido complicado", donde los rojiblancos también tendrán bajas importantes: "Deberíamos de poder vivir sin Álvaro ni Real, son bajas importantes pero hay futbolistas pidiendo paso y aprovecharán su oportunidad”, como es el caso de Demi, que hasta el momento no lo ha hecho: "Es joven, le ha costado adaptarse a nuestra división pero es un jugador que va a destacar en el mundo del fútbol".

Pese a ello, FF no va a variar la gran mayoría de sus piezas. "Habrá continuidad en la alineación excepto por algún cambio por mérito propio del futbolista”. Y es que el almeriense sigue pensando en la tabla: "Aún tenemos objetivos por cumplir, quizás sean menores pero queremos conseguirlos”.

Finalmente, el técnico aseguro que no ha concretado ningún acuerdo para entrenar la temporada que viene y que su cabeza sólo está en el Almería para los dos encuentros que quedan.