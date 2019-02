Fran Fernández: "Sufrir va en nuestro ADN"

-Juan Carlos Real: "Me ha encantado el partido de Real, pero estaba muy cansado porque ha realizado un trabajo enorme en la presión al igual que Álvaro. Han corrido una barbaridad para defender y atacar. Ha vuelto a marcar y le doy la enhorabuena"

-Proyección: "No sé dónde vamos a llegar, sí que queda mucho por delante, lo más bonito y hay que luchar mucho para que lo más bonito también sea bonito. El próximo partido es ante el Córdoba en casa y hay que centrarse en ello".

-Eficacia de gol: "Tenemos tres puntos más y creo que lo importante es poder generar ocasiones de gol. Hemos tenido muchísimas, el día del Cádiz me fui más preocupado, pero hoy me ha gustado mucho el partido. Queríamos hacerlo más abierto y alocado con ataques rápidos y lo hemos conseguido"

López Garai (Numancia): "No inquietamos a René, el Almería mereció ganar"

-Análisis del partido: "Nos ha pasado de todo y todo malo. La expulsión nos hace no tener opciones, pero a fin de cuentas el Almería mereció ganar por ocasiones, casi no inquietamos a René. En el segundo tiempo salimos mejor, sin excesiva profundidad".

-Sin ganar a domicilio: "Intento que no nos afecte no haber ganado a domicilio, pero se convierte en una obsesión. Los partidos hay que ganarlos haciendo bien las cosas y sin pensar en eso porque fuera hemos competido siempre bien. Hoy no hemos merecido la victoria"