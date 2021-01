Gomes: "Muy contento pero la alegría no se puede desbordar"

José Gomes hizo la siguiente valoración del encuentro. "Estamos contentos por haber pasado de ronda y por el partido que hemos jugado. Hemos sido muy serios, hemos estado organizado y hemos competido y luchado hasta el final. Está claro que la roja ha influido, pero once contra once estábamos mejor que ellos".

El míster se siente especialmente satisfecho porque el Almería jugó como a él le gusta. "Hemos ganado, pero lo más importante es que lo hemos hecho con nuestro fútbol, con nuestras ideas. Hemos enseñado cómo somos como equipo, hemos construido jugadas buenas dentro de nuestro proceso de juego".

Eso sí, Gomes no quiere que el halago les debilite. ""Hay que frenar un poco, a veces esta alegría nos puede perjudicar si se desborda. Hay que mantener la humildad para conseguir buenos resultados en Liga".

Finalmente, el míster dio su explicación sobre el once, en el que alineó a todos los considerados titulares. "Puedo entender que los futbolistas que jugaron en Hospitalet y Soria estén enfadados por no haber jugado hoy, pero tengo que hacer lo mejor para el Almería y creo que lo mejor era esto al no haber disputado el partido en Leganés. Ahora mismo no estamos fatigados".

Decepción tremenda de Abelardo

Por su parte, Abelardo opinó lo siguiente: "Pido perdón a la afición porque la imagen ha sido muy pobre. Hemos estado muy mal, tenemos que ser un equipo contundente que dispute las jugadas y no lo he visto. Salgo muy decepcionado con el partido. En la Liga nos pasará factura el jugar así, espero que esto haya sido un palo que nos sirva para rectificar. Seguro que vamos a cambiar la imagen de cara al martes frente al Sevilla".

El técnico asturiano tiene por delante un gran faena. "Tengo más trabajo futbolístico que de mentalización. La táctica es importantísima, no podemos meter mucho en tan poco tiempo, pero no queda otro remedio. Estudiaremos bien al rival y a partir de ahí tomaremos las decisiones".