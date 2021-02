Gomes: "Tenemos que recuperar nuestra identidad en Mallorca"

En un audio enviado por el club, José Gomes explica cómo llega el equipo al partido de este domnigo tras la dolorosa derrota en Leganés, "Hay que seguir adelante, no hay tiempo ni para celebrar ni para llorar. Esto es fútbol, debemos de llegar más veces y provocar más ocasiones, estar atentos en las transiciones ofensivas del rival para que no nos haga daño".

El domingo se enfrentan primero contra tercero, es otra oportunidad rojiblanca para entrar en puestos de ascenso, pero Gomes quiere quitar presión y llama a su equipo a que se centre en competir. "Es un partido más. Sería un paso muy importante, pero pase o que pase no va a acabar la Liga. Hay que competir por los tres puntos, no pensar que a lo meor el empate nos va bien. El Mallorca está ahí porque es un equipo fuerte, se organiza muy bien al defender y ataque muy bien. No deja a los rivales generar muchas ocasiones. Tiene muchos partidos ganados desde su organización defensiva. Tenemos que estar muy, muy concentrados".

El míster ha tenido charlas con sus jugadores en los últimos entrenamienos para que el temible Almería, el que hizo una primera vuelta espectacular, vuelve a dar un paso al frente y nadie se relaje en el momento mas importante y complicado. "No podemos dar distancias para que el rival reciba el balón, en el uno contra uno tenemos que estar muy intensos. No he visto en los últimos partidos nuestra identidad, nos falta algo, un nombre, una letra, un número... El resultado viene después, hay que saber qué hacemos para ganar. Nuestra identidad tiene que salir y va a salir en Mallorca".

Eso sí, Gomes no quiere a un Almría temoroso, con dudas por el último resultado en Butarque. Si al Almería le tiembla el pulso o le quema el balon, los rojiblancos se vuelven frágiles. "Si vamos con miedo, algo no está bien. Si alguien tiene miedo, no merece estar aquí. Es un partido bonito, hay que estar fuertes e intensos, pero a disfrutar del fútbol. Quien va con miedo, no da lo mejor de sí. Estaríamos perdiendo antes de empezar".