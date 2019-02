Ibiza: "Saveljich es un central experimentado que me está enseñando mucho"

¿Cómo se presenta la visita a Zaragoza?

-Estamos muy contentos con el último partido, pero ya está olvidado y trabajamos para Zaragoza, que es un rival complicadísimo, con una gran plantilla. Tenemos confianza en el trabajo que estamos haciendo para intentar sacar allí los tres puntos compitiendo.

¿Hasta qué punto formar parte del once tipo genera confianza y desazón en los compañeros que no entran?

-Todos trabajamos mucho para poder entrar en el once y ayudar al equipo. Contar con minutos da confianza, pero no podemos relajarnos ninguno porque todo el mundo está trabajando muy bien. Es una plantilla muy igualada en la que todos remamos para el mismo sitio y queremos el bien del equipo. Tendremos oportunidades todos y tenemos que estar preparados para estar al 100%.

Parece que se ha complementado bien con Saveljich en el eje de la zaga...

-Estoy muy a gusto con Esteban porque es un central con mucha experiencia y me está enseñando muchísimo. Me ayuda en el campo, habla y lo tengo cerca, aprendo a pasos agigantados. También cuando me ha tocado jugar con Owona o Trujillo son grandes centrales y estoy a gusto, pero con Esteban me entiendo muy bien por su experiencia, haciéndome crecer mucho como futbolista.

¿Genera respeto el Zaragoza por su historia?

-Desde el principio de la temporada hemos demostrado que estando al 100% podemos ganarle a cualquier equipo de la categoría. El Zaragoza tiene una plantilla grande y es mérito nuestro estar por encima, seguramente tirarán para arriba porque aquí ya nos pusieron las cosas muy difíciles. Vamos con las cosas claras a hacer 90 minutos como hasta ahora.

¿Quita presión el hecho de haber sumado ya 40 puntos?

-A estas alturas de campeonato tener 40 puntos es meritorio, pero nos olvidamos y seguimos con el objetivo de 50 y después ya veremos. Haremos lo que hemos trabajado en la semana para ganar el partido sin pensar en nada más.

¿Dónde puede estar la clave en La Romareda?

-Al Zaragoza le gusta tener el balón, tiene jugadores con mucha calidad y sabemos que en algunos momentos del partido nos tocará sufrir en un campo así. Tenemos que estar muy fuertes defensivamente y seguir arriba como hasta ahora, haciendo que cada ataque o contraatque sea un peligro para ellos.

¿Esperan una final con mucho público en su feudo?

-Sí que esperamos un Zaragoza que quiera ir a por los tres puntos junto a su afición, como es normal. Con esa calidad saldrán fuerte y querrán llevarse el partido, por lo que habrá que salir igual o más, sabiendo que será duro y largo.

¿Su defensa adelantada favorecerá los contragolpes?

-Ya estamos practicando con el míster cómo contrarrestarlo porque presionan mucho y habrá que estar alerta y seguros, sin arriesgar demasiado en zonas que puedan crear peligro, intentando salir a la contra como venimos haciéndolo porque es una de nuestras virtudes.

¿Qué les ha advertido Fran Fernández acerca de las fortalezas del Zaragoza?

-Que aunque sea un equipo que tenga plantilla para estar más arriba también es mérito nuestro estar ahí, pero tenemos que tener mucho cuidado y no podemos relajarnos porque el partido del Córdoba ya ha pasado y hay que salir al 100%.

¿Cree que lo que ocurra en marzo condicionará la entrada o no en el play-off?

-No pensamos tanto en los cuatro partidos que nos vienen ni en el play-off. Queremos conseguir primero los 50 puntos y luego ir partido a partido. Ahora no vemos más allá del Zaragoza para afrontar el duelo del mejor modo posible y cuando acabe lo demás ya vendrá. Nos equivocaríamos si pensamos más allá de la siguiente jornada.

¿Estamos ante el mejor Almería o antes ya dio muestras de serlo?

-Creo que es un Almería que viene haciendo muy buenos partidos desde el principio de temporada, aunque hubo tramos al final de la primera puerta en los que merecimos algún punto más, pero el pasado, pasado está. Veo un equipo que siempre ha competido bien pero va creciendo sin parar y todavía no hemos tocado techo.

¿Disfruta en el campo ahora más que antes?

-El paso de los partidos me va dando confianza, estoy muy a gusto en el Almería porque el vestuario es de los mejores en los que he estado y eso te hace disfrutar en el campo.