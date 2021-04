Manu, del Almería B, recibe el alta hospitalaria

Manu Pedre, futbolista del filial que tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Mediterráneo por un lance del juego frente a El Palo, recibió el alta hospitalaria pocas horas después de su ingreso porque el personal sanitario descartó una lesión de gravedad, aunque sí tuvieron que curarle la herida con puntos de sutura. Por lo tanto, no fue necesario que el canterano pasara la noche en observación.

El jugador mantuvo una conversación con UDA Radio en la que transmitió que se encontraba “mucho mejor” y, sobre todo, con “ganas de volver con el equipo”. Así pues, detalló el momento de la jugada: “Fue un centro, hacía bastante viento, el balón se envenenó y el delantero fue a hacer una chilena. Él no vio que yo estaba detrás y que había metido la cabeza para sacarla y con su bota me golpeó encima de la oreja y ahí fue el corte”.

A pesar del fuerte golpe, Manu se levantó en el césped y le pidió a su entrenador, Fernando Santos, continuar formando parte del juego. Sin embargo, el personal médico del club, tal y como explicaba el protagonista, le señaló que la herida era profunda y que no podía seguir en el campo. “Los médicos me dijeron que era necesario el traslado al hospital porque me tenían que poner puntos y todo fue rápido y ha salido bien”, añadía.

El defensa central estuvo junto a sus compañeros en la sesión de entrenamiento desarrollado el jueves en la Vega de Acá y, a pesar de que solo habían trascurrido unas horas desde el susto, no está descartado para formar parte de los planes de Fernando Santos para el duelo frente al Vélez. “Ya hemos hablado con los médicos y, si el míster lo ve necesario, yo espero estar el domingo con el equipo”, apuntaba el zaguero.

Manu Pedre estuvo acompañado en todo momento durante su traslado al Hospital Mediterráneo por el coordinador del equipo filial, Agustín Sánchez, y Javi Robles, uno de los capitanes. Además, el plantel de la Academia le mandó mensajes de ánimo, lo que le llevó a concluir: “Estoy muy contento y agradecido con los compañeros porque me escribieron por la noche para preocuparse por mí”.

Afortunadamente, todo quedó en un susto y el jugador ya se prepara para continuar con el Almería B el camino que está recorriendo para intentar ganarse un hueco la próxima temporada en la Segunda División RFEF.