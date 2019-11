Nandinho: "¿Mirar al 'play off'? Necesitamos refuerzos"

Nandinho ha conseguido reactivar a un filial, que ahora practica el fútbol que se le pide al primer equipo. En la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, donde entrena mientras tratan el campo de La Vega, atiende a 'Diario de Almería'.

–Se cumple un mes desde su llegada y el equipo mira hacia la parte alta de la tabla.

–Los chavales están trabajando muy bien, nosotros vinimos con la ilusión de traer una propuesta de juego diferente, con mucho balón. Queremos que se tomen cada entrenamiento de forma divertida, pero siempre con la mirada puesta en los partidos. Los resultados están llegando, queremos continuar así, pero sabiendo que la derrota va a llegar antes o después. Sabemos que la plantilla es corta y necesitamos refuerzos para mirar al play off, puesto que hay equipos muy fuertes que ya están destacando.

–Sorprende la llegada de un técnico portugués a Tercera División española.

–En Portugal estaba entrenando en la Segunda Liga, con la mirada puesta en la Primera, pero no tuve la oportunidad y me vine a España. Me interesa mucho el proyecto que tiene el Almería, con el aliciente de hacer este club grande, dándole mucha importancia a la Academia, como hacen Madrid, Barcelona, Atlético, Benfica, Oporto, Sporting... Éste es el camino, para lo que hay que traer a buenos jugadores, para que crezcan con nosotros.

–Para ello también es imprescindible buscar el ascenso a Segunda División B.

–Claro que sí, es un campeonato con más calidad, que les permite a los jugadores estar más cerca del primer equipo. Para ello, hay que continuar trabajando y ojalá lleguemos a conseguirlo. Somos un equipo joven, con calidad, y tenemos que marcar las diferencias y estar preparados para partidos físicos y campos pequeños, habituales en esta categoría.

"Este club le va a dar mucha importancia a la Academia, como hacen Barça, Madrid, Oporto, Benfica...”

–Tiene esta temporada dos derbis: Poli Almería y CD El Ejido.

–Siempre son partidos especiales, pero son tres puntos más. Hay que estar preparados psicológicamente para ellos, como lo estuvimos para jugar ante el Malagueño hace algunas semanas. Hay que respetar a todos los rivales, con el objetivo de dar todo por nuestra camiseta.

–¡Qué importante es tener al pichichi Rubén Enri!

–Siempre es importante tener jugadores que hagan goles con facilidad, pero lo fundamental es que busquen el trabajo colectivo. El individual siempre está por detrás del colectivo. Él hace muy bien su trabajo, tiene una gran calidad y creo que nos ayuda mucho para que el equipo esté arriba. Soy un técnico con suerte, en todos mis equipos en Portugal he tenido grandes goleadores. Mis equipos suelen hacer muchos goles, practicamos un fútbol ofensivo, que le viene muy bien a los atacantes con calidad, como Enri. Estamos muy satisfecho con él y con el resto del equipo.

–¿Le sorprendió el cese de Pedro Emanuel?

–Yo creo que nos sorprendió a todos, pero esto es el fútbol, cuando los dirigentes no están contentos, cambia. Pedro es un amigo, lo conozco bien. Va a seguir entrenando, porque es muy buen entrenador.

–¿Ha conocido ya a Guti?

–Todavía no. Estoy aquí para ayudarle en lo que sea necesario, porque todos queremos lo mejor para el primer equipo y seguro que ha venido con muchas ganas.

–¿Conocía a la UDA antes de firmar?

–Claro, seguía mucho el fútbol español. Lo recuerdo cuando estaba en Primera, puesto que en Portugal no echan por televisión la Segunda. Llevo un mes aquí y estoy muy feliz en la ciudad. Deportivamente me va bien, me gusta este proyecto en el que me he embarcado.

"Aprendí a hablar bien el español gracias a los turistas que venían a visitar las bodegas de Oporto”

–Sorprende lo bien que habla español.

–Me gustan mucho las lenguas de cada país. De pequeño trataba de hablar en el idioma de los extranjeros que venían a visitar Portugal, muchos de ellos españoles. En Semana Santa venían mucho a Oporto y como yo vivía cerca de la zona de las bodegas, aprendí mucho el español. En la escuela no nos lo enseñaban. También gracias a mi amigo Nunes (exjugador del Mallorca) he venido varias veces a España y he practicado y aprendido nuevas palabras. A mi equipo técnico le digo que se esfuerce en hablar en español, puesto que para integración es mucho más fácil.