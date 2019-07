Nkaka: "El proyecto del Almería es muy interesante"

Aristote Nkaka ha realizado esta mañana su primer entrenamiento como jugador rojiblanco y al término de la sesión era presentado oficialmente por Miguel Ángel Corona, que destacaba alguna de sus cualidades: "Se ha formado en una de las academias más importantes de Bélgica [Brujas] y llega con hambre. Tenía propuestas de la Championship [Segunda inglesa] y de Turquía que para nosotros eran imposible y solo su predisposición y el convenio con el Anderlecht lo hizo viable".

En efecto Nkaka surgió de la Academia del Brujas para luego militar ya a nivel profesional en el Mouscron y el Oostende, de donde el Anderlecht lo captó el pasado verano abonando un millón de euros por su traspaso. El jugador ha explicado por qué se decanta por el Juegos Mediterráneos por encima de ofertas que podían ser más interesantes en el terreno económico: "El proyecto del Almería es muy interesante, tuve otras ofertas, pero desde el primer momento que me hablaron de Almería ya no tuve ojos para otro equipo. La Segunda española es un gran escaparate y en el Almería puedo encajar muy bien. Era el mejor sitio posible".

A nivel técnico-táctico Nkaka se considera un mediocentro defensivo y anticipa cómo es su juego: "Puedo aportar estabilidad defensivamente, recuperación rápida para montar contragolpes y dar consistencia. Soy más defensivo que ofensivo".

Nkaka: "He hablado con el míster y me dijo que juega con un 1-4-4-2"

Ya conoce tanto el vestuario como al técnico, Óscar Fernández, que ya le ha comentado cuál es su idea de juego: "He hablado con el míster y me dijo que juega con un 1-4-4-2, sistema que conozco perfectamente. Me estoy adaptando bien desde el principio y estoy muy contento con los compañeros".

Su meta ahora pasa por hacerse con un hueco en el once titular, sabiendo que ha sido firmado para reemplazar al camerunés Yan Eteki, ya en las filas del Granada: "Pretendo jugar lo máximo posible para conseguir los objetivos del equipo y que quede lo más arriba posible".

Aristote Nkaka Bazunga prefiere que lo llamen simplemente 'Ari', nació en la localidad belga de Ghlin hace 23 años (27-3-1996), mide 1'84 y pesa 77 kilogramos. Ha sido internacional sub-21 en cuatro ocasiones con el combinado nacional belga.