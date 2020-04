Petrovic: "Mel dice eso porque su equipo no va tercero"

Las solución propuesta por Pepe Mel (que no haya descensos y que suban Zaragoza y Cádiz) no han gustado mucho dentro de la Segunda División. Por supuesto, en el seno de la UDA han escocido, aunque están tranquilos porque no es lo que piensa la RFEF y LaLiga.

Petrovic le ha respondido a través de los micrófonos de UDA Radio. "Con todo el respeto para Pepe Mel y todos los entrenadores, él dice eso porque su equipo no está en tercera posición. Ellos van décimo quintos o décimo cuartos y por eso dice eso. Me gustaría saber qué piensa si estuviese tercero. No quiero entrar en eso porque es una falta de respeto a todo el mundo. La Federación tiene gente que proponga decisiones mejores para todos. Siempre suben tres equipos. ¿Qué problema hay ahora? La UEFA y LaLiga va a tomar una decisión mejor".

El centrocampista serbio está mejorando de la lesión que le tuvo apartado de los terrenos antes del parón por el coronavirus. Ahora está en esa fase de recuperación que necesita trabajo de campo y fuerza, antes de volver a vestirse de corto. "Creo que voy a poder jugar muchos más partidos de lo que esperaba antes del coronavirus. Eso es una cosa buena para mí en esta situación problemática", en la que reconoce Petrovic que el fútbol es lo de menos, lo primero es la salud.

El confinamiento, en Almería

Precisamente siguiendo las indicaciones sanitarias, ha decidido quedarse en España y no marcharse a Serbia, a diferencia de otros compañeros que sí se han marchado. "Si queremos que esto pase lo más rápido posible, necesitamos quedarnos en casa y respetar todos las reglas. En Serbia hay casos todos los días, pero es más pequeña y la situación en mucho más dura en España. Veo noticias muy malas todos los días".

Lógicamente, Petrovic está preocupado porque está lejos de su familia. "Fuera de los suyos: Es un momento difícil porque mi mujeres y mis hijos están en Serbia. Es complicado estar lejos de ellos, pero no se puede hacer nada. Hablo todos los días aunque no es lo mismo que si estuviésemos juntos. Esperemos que esto se acabe ya, tengo ganas ya de abrazarles".