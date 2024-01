Rachad Fettal: "No le tenemos miedo a nadie"

En una soleada mañana de enero, el filial rojiblanco se encontraba en el campo de la Vega de Acá preparando el duelo contra el Poli Almería de este fin de semana. En el césped, Rachad Fettal Dhimi (Torre-Pacheco, 16-01-2005) se ejercitaba junto al resto de sus compañeros. Un delantero que es el máximo goleador del Almería B y que ha debutado esta temporada con el primer equipo. Un jugador con la portería entre ceja y ceja. Un tiburón de área. La referencia de la mejor generación juvenil de la historia del club.

Semana de derbi almeriense contra el Poli Almería. ¿Cómo afrontáis el partido?

Afrontamos el encuentro con mucha ilusión después del pinchazo de este domingo. El grupo tiene muchas ganas de poder ganar en un campo tan difícil.

Un campo difícil porque allí solo ha ganado el Real Jaén.

Es un estadio complicado, la verdad. Muy pocos equipos han podido puntuar también porque es un rival bastante duro. Nosotros vamos con la idea de darlo todo y sacar los tres puntos.

Tu primer gol con el División de Honor juvenil fue en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles [2-0 contra el Córdoba en la sexta jornada de la temporada 2021/22]. ¿Qué recuerdos tienes de ese campo?

He estado dos años jugando en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles y tengo buenos recuerdos. Espero reencontrarme con esas sensaciones bonitas y completar un gran partido.

Será un duelo especial también porque te reencuentras con Edu Plá.

Siempre ha sido mi capitán en categorías inferiores. Guardo grandes momentos con él y estoy contento de verlo otra vez. Me alegro de que esté jugando y espero que le vaya bien lo que queda de temporada. Es muy buen jugador.

Siempre se comenta que las segundas vueltas suelen ser mejores para un filial que las primeras. ¿Qué esperáis de este segundo tramo de la temporada?

Nosotros vamos a ir trabajando partido a partido. La derrota contra el Atlético Malagueño nos ha dolido bastante, pero nos tenemos que reponer y seguir sumando puntos.

Paco Sanz [central del filial] comentó en los medios del club que Alberto Lasarte marca el objetivo en el primer puesto.

El objetivo es ganar todos los encuentros que podamos. Lo que nos dicen es que hay que ir partido a partido y que, acabemos donde acabemos, estemos contentos. No obstante, como mínimo tenemos que estar en los puestos de playoffs.

Solo dos derrotas esta temporada. Sois un equipo difícil de batir, ¿no?

Somos un equipo duro de roer. Es difícil ganarnos. Lo cierto es que siempre ha sido así y esperemos que la situación no cambie.

Este curso habéis subido al filial un importante número de jugadores del División de Honor juvenil junto con Alberto. Entiendo que sois casi una familia porque lleváis mucho tiempo compartiendo el día a día.

Desde el Juvenil B llevamos juntos algunos de nosotros y la temporada pasada en División de Honor los nuevos compañeros se integraron muy bien porque fue un año intenso y nos juntamos mucho. Al final, tienes esa sensación de tener amigos más que compañeros. Somos casi una familia.

¿Cómo estás viendo a algunos de tus antiguos compañeros en La Academia [Fuentes, Migue o Pedro] en el División de Honor juvenil?

Cuando puedo intento pasarme por Huércal de Almería para ver al equipo. Están haciendo una buena temporada. Ha sido una pena que no se clasificasen para la Copa del Rey. Tengo muy en cuenta a mis antiguos compañeros y estoy muy contento por lo que están haciendo.

Cuando piensas en el filial, inevitablemente piensas en Alberto Lasarte. ¿Cómo es tu relación con él?

Llevo con Alberto tres años y tenemos una relación muy buena. Él y yo ya nos conocemos y sabemos cómo somos. Durante todo este tiempo, siempre me ha pedido mucho trabajo y siempre se lo intento dar. Me ha ido muy bien con el míster y espero que me siga yendo igual.

¿Es la Tercera RFEF una categoría engañosa?

Hay equipos de todo tipo. Por ejemplo, el Poli Almería se protege muy bien y es un rival complicado de batir. Hay otros, como el Juventud Torremolinos, Real Jaén o Torre del Mar que juegan muy bien con balón. En esta categoría no solo hay ‘guerra’, sino que hay propuestas de juego y conjuntos que intentar dominar con el esférico.

¿Cómo estás viviendo la adaptación a diferentes posiciones y sistemas? Te hemos visto este año como referencia, acompañado de otro punta o tirado a banda.

Yo me adapto bien. Siempre he podido jugar en cualquier posición del frente de ataque desde hace tiempo y me desenvuelvo sin problema. No me cuesta adaptarme a los cambios de sistema, al igual que el equipo.

Has tenido también una racha de sequía goleadora. ¿Cómo se gestiona el hecho de estar varias semanas sin ver portería?

He tenido una mala racha de no meter goles. Es una cosa de la que tengo que saber reponerme y seguir, seguir sumando y ayudando al equipo para que vuelva a conseguir enlazar varios partidos marcando.

¿Sabes quién dijo esta frase: “Rachad es el jugador que más gol tiene y es el más listo en los últimos metros”?

No lo recuerdo.

Fue Gaizka Garitano.

La verdad que no lo sabía, pero ahora que me has dicho estas palabras, obviamente sienta bien que el entrenador del primer equipo diga esto sobre ti.

Estás calentando en la banda, te llaman desde el banquillo y entras por primera vez a jugar en el Powe Horse Stadium. ¿Qué fue lo que sentiste en tu debut con el primer equipo?

Una sensación difícil de describir. Al principio no me lo creía del todo, pero fue increíble. La verdad es que toqué pocos balones [risas]. Intenté hacerlo lo mejor posible y luchar los minutos que estuviese en el campo. Siempre esperaba tener una dentro del área para poder marcar.

¿Crees que el equipo le puede dar la vuelta a la situación?

Yo creo que sí. Este equipo le ha dado guerra a todos los rivales de la zona de arriba, como Atlético de Madrid, Barcelona o este fin de semana al Real Madrid. No tenemos miedo a nadie. El equipo está recuperando cada vez a más efectivos y esperemos que la situación mejore y podamos salvar la categoría.

¿Qué te dicen los compañeros del primer equipo cuando estás con ellos?

Siempre me han remarcado que siga así, que al final tendría mi oportunidad. Lo que me han insistido es que trabaje y esté atento en todo momento.

¿Se nota mucho la diferencia entre entrenar con el primer equipo y el filial?

Sí, porque el ritmo de balón es mayor. También se nota en los ejercicios, que algunos son más complejos y tienen un poco más de gracia. Me gusta mucho entrenar con ellos porque es muy exigente y es una forma de seguir mejorando.

¿Cómo decidiste el cambio de Selección? Imagino que con la naturalidad con la que se afronta una situación así.

Había tenido llamadas con algunas personas vinculadas a la Selección de Marruecos. No obstante, había decidido que iba a jugar en la sub-18 española porque me había contactado antes. Cuando tuve que dar el paso a la sub-19, finalmente me decanté por el combinado marroquí. Lo hice por mi familia y mi padre. Me alegro de esta decisión, estoy muy contento. La Selección sub-23 está clasificado para los Juegos Olímpicos y sería un sueño estar allí.