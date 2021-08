Rubi: "Debemos ser como hormiguitas"

Dos días faltan para que la Unión Deportiva Almería se vista de corto y debute frente al Cartagena en el Estadio Cartagonova. Los rojiblancos llegan bien, con buen juego y buenos resultados en esta pretemporada. Rubi, además, no esconde que está satisfecho con el trabajo y la mejoría de sus futbolistas, a los que trata de librar de presión porque está seguro que en el vestuario la concienciación es máxima.

"Las sensaciones son muy buenas, hay un ambiente de ilusión tremendo. Pienso que el equipo llega fortalecido del trabajo de julio y agosto. Ahora tenemos que demostrarlo, no sólo en Cartagena, sino en varios partidos. Me gusta ser cauto, el trabajo es bueno, pero las referencias no se cogen en un solo partido", comenzaba el míster en un audio enviado por los medios del club: "La realidad es que Segunda es muy igualada, hay que jugar en Cartagena, Amorebieta, partidos complicados en casa... Nos desmarcamos continuamente de los elogios que lleguen y sólo pensamos que ésta es una batalla complicada, en donde todos nos hemos reforzado".

Después de una temporada atípica por la pandemia y las semanas de triples partidos, ésta va a ser más normal, por lo que el Almería va a tener tiempo para entrenar y ver los errores cometidos en cada partido. De esta manera, hay que ir paso a paso y estar centrado sólo en el siguiente partido. "Es un tópico viejo, hasta nuestros abuelos nos decían que tenemos que ir domingo a domingo. El fútbol sólo es presente, ni pasado ni futuro. Cada partido es una historia, lo vemos en los partidos entre un primera y un segunda. Hay que ir sumando como hormiguitas e intentar perder poco", apuntaba Rubi.

Sobre el Cartagena, rival del lunes a las 22:00, el técnico catalán sólo tiene buenas palabras. "Me gusta muchísimo, tiene una idea de fútbol muy moderna. Se han reforzado muchísimo, tiene muchos jugadores que han estado en Primera División y un entrenador que trabaja muy bien. Además, en su estadio son muy complicados, con su afición. Sin miedo, pero un partido de dificultad máxima".

La temporada pasada se perdió allí víctima de errores defensivos, sobre los que ha insistido en esta pretemporada el míster. "Hemos focalizado mucho en aspectos defensivo, un 70% de nuestro trabajo diario. Si estamos ordenados y tenemos los conceptos tácticos de defender, a los rivales les va a costar más marcarnos goles. Seguimos siendo jóvenes, nos falta experiencia, y hay que crecer para evitar los errores que el año pasado fueron bastante evidentes", decía en el audio enviado por el club: "Lo único que nos puede pasar factura es la ansiedad del inicio, eso bloquea un poco pero estoy peleando con ellos para que no pase. La afición debe de estar ilusionada y nosotros darle motivos, desde la motivación y el esfuerzo, porque el buen juego lo vamos a tener a medio plazo".

Finalmente, el míster se refería al mercado de fichajes y a lo que queda por venir. "El club es el que confecciona la plantilla. A mí se me pregunta, pero los que hacen son los de arriba. Creo que tengo un gran grupo a nivel humano. Al reducir el número de efectivos, el vestuario es más joven, está más unido. Quiero una plantilla para corta para que todos los jugadores se sientan útiles y tener jugadores de la cantera para que lleguen al fútbol de élite. Hay que ser realistas y lo ideal es tener alguna pieza más a nivel de experiencia. Entiendo que el mercado es lento, pero como entrenador no es lo ideal no tenerlo ya. El club trabaja al máximo, lo sé".