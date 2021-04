Rubi: "Quiero echar raíces en el Almería"

Como se hacía antaño, pero ahora con los medios de comunicación presentes de forma telemática y sin los flashes de los fotógrafos, la Unión Deportiva Almería presentó a su nuevo entrenador: Rubi. El catalán estuvo acompañado de Mohamed El Assy, que le dio la bienvenida y explicó los motivos del cese de José Gomes: "Buscábamos a Rubi por su CV, siempre ha cumplido con los objetivos marcados y viene adaptado a la categoría. Sólo hemos negociado con él, con nadie más. Quiero darle las gracias a José Gomes por todo el trabajo realizado por el Almería. La razón de su cese es que nuestro objetivo pactado con él era el ascenso directo y en las últimas semanas nos hemos alejado".

Dos días lleva entrenando Rubi con la plantilla y ha detectado dos graves problemas que se veían en los partidos incluso por televisión: falta de confianza y endeblez defensiva. "Vengo a ayudar al equipo mentalmente para que sea lo más fuerte posible. Queremos que aumente la confianza y aumentará su juego. Hay que ser un buen psicólogo. El Almería tiene muchas cosas buenas y hay que reforzarlas", de cara al partido de pasado mañana, puesto que no le va a dar tiempo a implementar muchos conceptos: "Es una tarea complicada, hay que tener clara la información que dar al equipo en tres días. No puedo cambiar setenta cosas, al jugador lo puedo volver loco. Aprovecharemos lo que funciona y buscaremos reforzar algún concepto de fortaleza defensiva".

Si por algo se caracteriza Rubi es por ser un buen exponente de la escuela catalana, esto es, ser dueños del balón para que el equipo muestre el máximo de su potencial, algo que el Almería hacía al comienzo de la temporada. "Mi mentalidad es ayudar al máximo para que corrija ciertos aspectos defensivos y tener argumentos para atacar. Vamos a ser ambiciosos, sin renunciar a que el jugador muestre sus virtudes. Quiero que sea un equipo que proponga y marque goles, cuidando la defensa".

"Mi mensaje es claro: Oviedo, no hacer cábalas. Vamos a ponernos las pilas para que el equipo crezca. Opciones de ascenso hay. Si no logramos directo, vamos a tratar de asegurar la mejor posición del play off. Vamos a trabajar sin descanso, no va a quedar un minuto sin luchar. Detecto la ansiedad por llegar a Primera, pero lo primero es poner el camino para lograrlo", decía de forma sabia el nuevo entrenador rojiblanco.

Al míster se le nota concentrado, "lleva dos días sin parar de trabajar", en palabras de El Assy. Aunque su primera idea era la de esperar la llamada de algún conjunto de la máxima categoría, el reto de sentarse en el banquillo del Mediterráneo también es grande. "Es apasionante, creo que puedo ayudar en el crecimiento del club. En el caso de que no se consiga el ascenso, estoy en un equipo con muy buenos argumentos para lograrlo en breve".

Su contrato va a ser hasta 2023 y aunque lo normal es que si logra el ascenso y despunta los grandes vuelvan a fijarse en él (como en Emery o en Gracia en su día), la filosofía de Rubi es la de tratar de crecer en la Unión Deportiva Almería. "No he conseguido estar más de dos años en un club, a veces por mi voluntad, a veces por decisión del club. Ojalá por echar raíces en Almería y ayudar al Almería a consolidarse en Primera División. Tengo muchas ganas de estar aquí muchos años". El Assy apuntó a esto que "aunque no consiga el ascenso, será nuestro entrenador de la próxima temporada".

Concesión del estadio

Una vez finalizada la presentación, a Mohamed El Assy se le preguntó también por el proceso de concesión administrativa durante 25 años del Estadio de los Juegos Mediterráneos. El CEO rojiblanco sabe que éste es un paso importantísimo para el proyecto que tiene en mente Turki Al-Sheikh a largo plazo. "En unos 50 días esperemos conseguir la concesión del estadio, algo que será muy importante para nosotros. Es un gran paso para el club, para el próximo año se verán muchos progresos alrededor del estadio".