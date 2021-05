Rubi: "Ha sido una muy buena semana, vamos a dar un paso al frente"

Rubi, técnico del Almería, comparecía este mediodía para hablar de manera telemática sobre el partido de mañana viernes frente al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. El técnico rojiblanco, con un tono de voz cargado de vitalidad, mostraba optimismo sobre el Almería que se va a haber en esta jornada, después del chasco del empate ante el Oviedo tras el 2-0 el día de su debut.

"El contexto del otro día era el de un partido difícil, el jugador tiene predisposición para aceptar las nuevas ideas, pero cuesta asimilar. No es fácil tanto cambio. Nuestro equipo tiene cosas muy buenas, pero la juventud a veces tiene sus problemas. Creo que vamos a dar un paso adelante en Tenerife", después de cuatro sesiones de trabajo colectivo: "La semana ha sido extraordinaria, hemos dedicado mucho más tiempo en hacer grupo. La rémora de no ganar te desune. Hemos hecho trabajo táctico, físico, vídeo... Espero ver que el equipo haga mejor partido que el otro día y que tenga la mentalidad de ganar".

El míster ya conoce bien a su equipo y sabe de sus virtudes y sus defectos. "Hemos trabajado mucho en la organización defensiva, en cómo salir a la presión, balón parado... En el aspecto ofensivo, somos muy fuertes cuando pasamos del centro del campo. En la salida, abusamos del juego directo y quiero más balón controlado. Tenemos la hoja de ruta marcada", que pasa por estar seguros atrás: "De los equipos de arriba, somos el que más encajamos y por eso estoy incidiendo mucho en la organización defensiva, en la contundencia, en no complicarnos la vida para no fallar... Ésa es mi obsesión".

Lo destacaba José Gomes y lo confirma Rubi: la juventud de la plantilla es buena por el descaro que tiene, pero en algunos momentos falta experiencia para cerrar partido como frente al Oviedo. "Tenemos una muy buena plantilla, joven, descarada, pero con un minutaje en Primera División inferior a otras", apunta el catalán. Pese a ello, el Almería tiene en su mano jugar el play off y es el momento de adaptarse a la nueva idea que quiere el míster para aumentar el potencial como equipo: "Es más importante llegar con buenas sensaciones, que quedar tercero o sexto, sobre todo ahora que no hay público. Creo que tenemos tiempo suficiente para que el equipo llegue como un tiro al play off, pero vamos a ganar a Tenerife y apurar opciones de ascenso directo".

Balliu entrará en la convocatoria y va a viajar, pero Samú Costa todavía no está disponible

Precisamente en Tenerife espera un duelo marcado por la sobriedad defensiva canaria. "El Tenerife tiene una idea de juego clara, es un equipo muy sólido y arriba tiene las cosas claras. Es uno de esos partidos de pocos goles, es de los equipos que menos encaja. Tiene individualidades importantes y jugar en las islas siempre es complicado".