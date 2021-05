Rubi: "Si no nos dan como favoritos para la promoción, más peligrosos seremos"

A la gente optimista, se le nota cuando ven el futuro negro. Tienen a volverse conservadores, a buscar los culpables fuera de casa. Rubi es optimista y no pierde su estilo ni en este delicado momento en el que se encuentra el Almería, en el que se juega el todo por el todo ante Logroñés y Sporting. Los rojiblancos dependen de sí mismos para asegurar la promoción y siguen teniendo opciones de acabar terceros. Sin embargo, el equipo tiene que abrir los ojos de una vez por todas este lunes y el míster se muestra convencido de que lo van a hacer.

En conferencia de prensa telemática, Rubi analizó de la siguiente forma la semana definitiva que tienen por delante los rojiblancos. "Es una final la del lunes y la del domingo ante el Sporting, también. Somos conscientes de ello, estoy tranquilo viendo al equipo trabajar. El día a día es muy bueno, los jugadores están muy metidos y al final tendremos justicia", indica el entrenador rojiblancos, que también se muestra pragmático: "A corto plazo sólo nos interesa ganar. Lo que importa el lunes es ganar sí o sí. Haciendo cosas como ante el Albacete o la primera parte ante el Oviedo, estaremos cerca de la victoria".

El Almería tiene que vencer, pero también que convencer con su fútbol. "Ganar genera confianza, pero tenemos que seguir con nuestro camino y ojalá consigamos la clasificación matemática y llegar al play off mostrando evolución en las dos áreas. Tenemos fútbol, circulación rápida, nos tiran poco... pero lo que cuenta es ganar". Si además de sumar los tres puntos el equipo mejora la faceta defensiva, estará listo para afrontar con garantías la promoción: "Tenemos un margen de ganar confianza mucho mayor que nuestros rivales. A nivel ofensivo, somos de los mejores, aunque defensivamente los hay mejores. A poco que mejoremos, vamos a ser muy peligrosos en el play off. Y si encima no nos dan como favoritos, mejor".

"Somos un equipo que nadie va a estar tranquilo enfrente. Tenemos que cerrar el grifo atrás, somos alegres, con pecado de juventud, pero sabemos que nos encajamos mucho. Tenemos gallardía para solucionar esto y tratar de sacarlo adelante", dice en plan motivador un Rubi que explica bien a las claras el principal mal que ahora mismo tiene el equipo: "Somos un equipo que cargamos la culpa al del lado, cuando fallamos todos. Eso ocurre por la juventud. Pero los jugadores están siendo tolerantes, dentro de su exigencia. Me hubiera gustado haber sido capaces de remontar, es algo que necesitamos".

Rubi, entrenador del Almería "Quiero transmitir nuestro pésame a la familia de Arnau y al Real Oviedo. Un abrazo muy fuerte al cielo, DEP"

Este lunes llega al Mediterráneo un rival de la parte baja, que también llega necesitados. "Es un equipo que incomoda muchísimo, fuera de casa le cuesta ganar, pero también perder. Vienen con moral y con opciones de lograr la permanencia incluso perdiendo aquí. No hay tregua, hay que ganar sí o sí. La clasificación no funciona, sólo para los de media tabla. Los de abajo y arriba cuesta ganar, se tiene que ver un Almería fuerte. Tenemos hambre de victoria". Para este choque, Rubi moverá el banquillo: "La alineación de Cartagena vino condicionada por molestias físicas. Va a haber cambios de cara al lunes".

Finalmente, el míster quiere destacar el descaro con el que sigue jugando el Almería, que debe de ser su principal baza para afrontar el play off, si logra clasificarse. "Si algo tiene bueno este equipo es que no ve el miedo. Realmente nos hemos creído que deberíamos estar en Primera, cuando esto es complicadísimo".