Rubi: "Queremos aumentar la ventaja"

Con la mente puesta en encadenar ante el Burgos su quinta victoria liguera seguida, la UD Almería saltará este domingo al césped del Mediterráneo a partir de las 18:15 horas. Pese a las diferencias clasificatorias con respecto a su rival, un recién ascendido además, no le será nada fácil a los rojiblancos mantener su inercia triunfal. "Hemos visto todos los partidos del Burgos y te puedo decir que en los últimos cuatro ha tenido un mal día, que fue en Tenerife, el resto los ha competido muy bien. No hay rival pequeño, está muy bien trabajado, no deja espacios y va a venir a complicarnos la vida", afirmaba Rubi en la rueda de prensa de este viernes.

El técnico de la UDA considera que "es un error replantearse los partidos con motivaciones diferentes" y admite que su equipo está "en un momento muy dulce y a los futbolistas con poco que les des de chispita ya entran a por más. Es un momento de ambición, hemos generado una pequeña ventaja que no la queremos perder, la queremos aumentar". El preparador rojiblanco comenta que "estamos siempre buscando mejoras. Tenemos una exigencia muy alta entre nosotros y la tenemos que mantener. Fuera de Almería nos ven muchas debilidades, un rival nos hace una ocasión y parece como si valiese por tres, supongo que es el hecho de ir líder y que te vean como el equipo a batir".

Sobre el Burgos, destaca que "sus hombres de ataque tienen que estar muy bien controlados. Es un equipo que ha marcado mucho al contragolpe, por lo tanto las vigilancias se han de hacer muy bien en este partido" y lamenta la baja de Carriço, la que considera "muy importante" ya que "esa posición de central diestro nos queda uno. A partir de ahí nos queda la opción de usar a un jugador del filial o poder retasar a César en el caso de que pasara algo con Chumi. Realmente vas cojo. Esta situación se valorará con el club y lo más importante ahora es transmitirle ánimo al jugador, que se recupere lo antes posible, porque estaba trabajando muy bien".

Las cifras que está haciendo el Almería son para enmarcar, aunque "vemos cositas que podemos hacer mejor". Más que los resultados que se están dando, Rubi valora más aún "la confianza que hay en el vestuario". En relación al regreso al césped almeriense, el técnico es claro: "Tenemos muchas ganas de brindarle un buen partido la afición, el último día les hicimos sufrir un poquito". En cuanto a la situación clasificatoria, reconoce que "cinco puntos con respecto al tercero a estas alturas es una renta buena".

El catalán respondía a varias preguntas de la prensa y dejaba algunas frases curiosas, como en la que admite que le dedica 24 horas a la UD Almería. "Solo miro Segunda División, de otras ligas nada, no pude ver ni el clásico", informa. Por último, Rubi habló sobre la tranquilidad de "saber que tenemos unos cracks ahí arriba, que un día nos falta uno tenemos a otro que está al mismo nivel", haciendo hincapié en que Sadiq "está con una ilusión enorme de llevar al equipo a Primera División".