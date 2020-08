El Southampton ofrece sobre unos 12 millones por Darwin Núñez

El futuro de Darwin Núñez está lejos de Almería. El delantero uruguayo está siendo muy seguido por varios clubes europeos y el conjunto rojiblanco va a hacer caja. Sus números no han pasado desapercibidos: máximo artillero indálico y de los atacantes más destacados junto a Stuani, Nino y Luis Suárez.

El diario digital británico Sport Witness informa que el Southampton ha presentado ya una oferta por 12 millones de libras (algo menos en euros), que está siendo muy bien valorada por la directiva almeriense. Aunque el Almería ha comenzado hoy a planificar su nueva temporada, la gran mayoría de clubes europeos le llevan varias semanas de adelanto. Por eso, lo primero es cerrar el tema Darwin para tener dinero disponible y para asegurarle un buen futuro al uruguayo, que ha demostrado su compromiso esta temporada como el que más.

