Turki Al-Sheik: "Queremos una Academia como La Masía"

La primera comparecencia del nuevo propietario de la UD Almería, Turki Al-Sheik, se hizo de esperar tras pasar más de un mes y medio desde que el jeque saudí adquirió la entidad rojiblanca, poniendo fin a la etapa de Alfonso García. La cita, concertada a las 12:30 horas, agolpó en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos a los diversos medios de comunicación que cubren la actualidad del club. Un acto al que el mandatario del club indálico llegó con la casaca unionista ya actualizada con el patrocinio de Arabian Centers.

Una rueda de prensa en la que se trataron los principales temas que acontecen en la UDA, desde la actualidad del primer plantel hasta la creación de una cafetería deportiva. Pero si hubo un aspecto de gran relevación fue el centrado en la creación de la Ciudad Deportiva, denominada por Turki Al-Sheikh la Academia. Sobre ello, el propietario indálico afirmaba que "la primera fase estará en un terreno de unos 38.000 metros cuadrados para que esté antes de abril o mayo". El jeque saudí añadía que "si Barcelona tiene La Masía, nosotros queremos estar al mismo nivel, ese es el sueño".

Turki Al-Sheikh: "En breve tendré una reunión con el alcalde para hablar del Estadio y la construcción de la Academia para abril"

En esta línea, el propietario rojiblanco aseveraba que "estoy feliz de estar en Almería de nuevo". Igualmente, mencionaba que "en los últimos 50 días ha habido mucho trabajo y mi relación con España siempre ha sido especial". De la misma manera, aseguraba que "en breve tendré una reunión con el alcalde para hablar del Estadio y la construcción de la Academia para abril". Uno de los momentos más esperados entre la afición almeriense. El sueño incumplido de la era Alfonso García.

Además, Turki Al-Sheik manifestaba que "en el aspecto técnico trabajamos con una empresa belga que se encarga de proyectos en Alemania". Asimismo, el nuevo mandatario comentaba que "estarán al cargo Mario Silva y Darío Drudi para lograr a largo plazo una Academia top en Europa".

También tenía palabras para el máximo organismo que dirige el fútbol profesional en España. En relación a ello, aseguraba que "no estamos enfadados con la LFP", si bien decía que "dieron una excusa porque se sorprendieron de nuestro salto a nivel de patrocinio, pero hay que entender el diferente valor de mercado". No obstante, Turki Al-Sheikh explicaba que "entiendo que otros clubes tengan otra situación", haciendo hincapié en que "hoy no estoy enfadado, mañana no lo sé".

Mientras, en el apartado concerniente a la primera plantilla liderada por Pedro Emanuel, el máximo mandatario de la entidad decía "estar feliz con el equipo que tenemos ahora y lucharemos por nuestros objetivos", añadiendo que "pedía estar en Primera en dos o tres años, pero ahora ha cambiado un poco mi mentalidad".

El mandatario rojiblanco también habló sobre la creación de una cafetería deportiva para los aficionados

Por otra parte, los sorteos de automóviles realizados durante los encuentros disputados como locales también salieron a relucir. El propietario del club almeriense afirmaba que "los coches son una estrategia de marketing". También hablaba de otro de sus objetivos desde que se hizo con los servicios de la entidad indálica, comentando que "los fans estaban lejos del Estadio y queríamos acercarlos". Igualmente, también tenía palabras sobre otro equipo español presidido por un jeque, así, Turki Al-Sheikh expresaba que "el Málaga es un gran equipo, en el pasado tuvieron buenos momentos, aunque ahora estén mal".

Para concluir esta histórica comparecencia desde la fundación del conjunto rojiblanco, el nuevo mandatario destacaba que "he dado órdenes para encontrar un lugar en Almería para tener una cafetería deportiva como lugar de encuentro de los fans del Almería". De esta manera, su deseo es que "se reúnan en los partidos de fuera de casa con cierre tardío y se pueda comer allí".