Unión Deportiva Almería

Hace poco más de un año una rueda de prensa sentenció las aspiraciones de la UDA tras las extrañas declaraciones de un tipo tan excéntrico como Guti. La desunión se apoderó de un vestuario que se partió en dos sin remisión. La plantilla por un lado y el técnico por otro. Al final se pagaron con creces todas aquellas divergencias que aparecieron y que la directiva no supo cortar a tiempo, antes de que el mal fuera casi irreversible. Por contra, otra rueda de prensa, la del pasado sábado, podría marcar el futuro de un equipo que, al contrario del pasado año, se siente unido en torno a la figura de su entrenador, que en realidad ejerció de portavoz.

Esa unión, la que reza en su escudo y en la propia denominación del club, puede ser la vía que conduzca a la entidad directa al éxito, pese a todas las piedras que se han cruzado en el camino. Y es que la UDA es en estos momentos el líder de la categoría en nuestros corazones. Lo sería, de facto, con un punto de ventaja sobre el Espanyol y el Mallorca sí la lógica no hubiese sido aplastada por la sinrazón o por cualquier inquina que, de momento, escapa a nuestras mentes.

Puede que al final se ascienda con la gorra y nadie se acuerde de esos dos puntos o puede que lamentablemente a la postre sean decisivos, pero el caso es que este equipo se ha puesto a remar con fuerza hacia la meta. Lo hace con las mencionadas dificultades y el inconveniente de tener que competir en una temporada donde la puntuación para ascender promete ser bastante elevada. Los números no engañan: el Cádiz, que la pasada campaña lo bordó, tenía en esta misma jornada 57 puntos, o sea, tres menos que la UDA, tercera por imperativo legal. Y esta misma UDA, el año pasado contaba con siete puntos menos. Incluso, el año del ascenso con Javi Gracia se sumaban a estas alturas cinco puntos menos; solo el ciclón de equipo de Unai Emery, que al final ascendió con 17 puntos de ventaja, supera en tan solo un punto al conjunto de Gomes en esta jornada 32. Son datos que nos hacen reflexionar y ponernos en escena para saber que esto no es coser y cantar. Y si no, que se lo digan al Mallorca.

Este Almería circula el balón con precisión y ahí es donde emerge la figura de Morlanes, clave en esta UDA, de quien no pude hablar en mi anterior misiva por todo lo extradeportivo. Argumentaba durante el choque ante el Leganés Raúl Ruiz, exjugador y actual comentarista de los encuentros por televisión, que Morlanes retenía demasiado el esférico. ¡De qué poco le ha servido a Raúl jugar al fútbol y ser habitual comentarista televisivo! A veces hay que dar fluidez al juego con rapidez y otras hay que saber templar y leer los partidos. ¿O es que este hombre no vio jugar a Xavi, por poner un ejemplo? Lo cierto es que esta UDA se mueve al son que marca Morlanes, futuro jugador de la selección.

Como epílogo, quería destacar las declaraciones del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, en apoyo de nuestra UDA. Hacía falta esa defensa institucional que nos reconforta a todos los almerienses de pro y que da cobertura al ministro Turki, figura clave en el presente y futuro de nuestra tierra.