Yan Eteki: "Voy al 200% y, si tengo que entrar fuerte, lo hago"

-Estamos muy tranquilos, sabemos lo que hay en el vestuario y Corona dijo que se empezaría a hablar con todos a partir de la salvación. Yo ya no me meto, hago mi trabajo en el campo y el vestuario está tranquilo, sin preocupaciones.

-Puede ser que por eso lleve muchas amarillas, pero siempre voy al 200% y si tengo que entrar fuerte lo hago, no me paro por no sacar una falta o por miedo a la tarjeta. Siempre voy como sé hacerlo.

Sesión a puerta cerrada con Ibiza todavía al margen

El plantel rojiblanco se ha ejercitado hoy en el Estadio Mediterráneo a puerta cerrada con Juan Ibiza todavía al margen, si bien ha hecho algunos ejercicios con el grupo, por lo que todavía no es seguro que el central pueda entrar en la convocatoria para el duelo ante el Rayo Majadahonda del sábado (16:00). Ante el Granada no pudo jugar por sanción y a La Coruña no viajó por esas molestias en la cadera que lo mantienen trabajando a las órdenes del recuperador físico, Edu Frapolli. En caso de que no llegase a tiempo, Trujillo cobra enteros para formar el eje de la zaga junto al camerunés Owona, ya que el argentino Esteban Saveljich cumple sanción por acumulación de amarillas.