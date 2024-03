Los otros almerienses que debutaron con el Almería: "Es un orgullo"

Marcos Peña se ha convertido en el último almeriense en debutar con el equipo de su tierra. El centrocampista partió como titular en el duelo liguero contra la UD Las Palmas en el estreno de Pepe Mel en el banquillo rojiblanco. El técnico madrileño le dio la oportunidad al futbolista del 2005 de debutar en la élite. Con solo 19 años, el canterano fue el ancla de los indálicos en el que día que se consiguió la ansiada primera victoria de la temporada.

El almeriense agradeció la confianza del nuevo inquilino del banquillo unionista, en una conversación desvelada por el propio jugador en la que el día antes del partido le comentó “cómo me veía” porque Mel se estaba “planteando ponerme de inicio”. Un estreno de ensueño, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias que rodean al primer equipo esta campaña.

Para ver un jugador de la provincia debutando en la máxima categoría nos tenemos que remontar a diciembre de 2013. En el regreso de la UD Almería a Primera División dos años después, el equipo comandado por Francisco Rodríguez Vílchez viajó hasta Vigo para enfrentarse al Celta en Balaídos. En la convocatoria estaba Dani Romera, joven delantero del filial rojiblanco.

La historia de Romera con Francisco comienza dos años atrás. El técnico zapillero le dio la oportunidad al atacante con el Almería B a sus 16 años. Su estreno se produjo en el estadio Ramón de Carranza. Casi nada. El mismo entrenador sería el que le permitió cumplir el sueño de tener sus primeros minutos en la élite del fútbol español.

“Era el mayor sueño que uno puede tener desde niño, siempre iba al campo de fútbol de pequeño y fue un orgullo defender al equipo de mi tierra”, asegura el delantero en declaraciones a este medio. Un momento que “no se esperaba para nada”, aunque evidentemente nunca olvidará.

Dani Romera disputó aquel día veinte minutos en la derrota de los rojiblancos contra los vigueses por tres a uno. “Recuerdo que no toqué mucho balón”, comenta el nueve, aunque siempre recordará una anécdota de aquel día: “Tuve un choque con Hugo Mallo en la banda que me acuerdo como si fuese ayer”.

Dani Romera: "Mi padre se pegó unas trece o catorce horas de autobús para ver el partido y al final te quedas con esa recompensa"

Debutar en Primera División supone una meta para muchos niños. Un destino final que implica muchas horas de sacrificio, mucha pelea y, sobre todo, la dedicación de la familia. Marcos Peña aseveró que “mis padres estaban más nerviosos que yo”. Como él mismo expresó, “ellos también llevan mucho sacrificio a sus espaldas para que yo haya llegado hasta aquí”.

En el caso de Romera, su padre pudo disfrutar de la experiencia en el estadio, a pesar del duro viaje hasta Vigo. “Se pegó unas trece o catorce horas de autobús para verlo y al final te quedas con esa recompensa que sueñas desde que eres un niño y que acabó cumpliéndose”, señala el canterano indálico.

El último futbolista de la provincia en vestir los colores rojiblancos fue Javi Robles. El centrocampista vivió una temporada mágica a las órdenes de Rubi en el año del ascenso a Primera División. El joven jugador tuvo su primer duelo en el estadio del Cartagena en la primera jornada del curso 2021/22.

“El día fue muy bonito, ya que no iba con la idea de debutar”, confiesa Robles. El canterano, con un buen cartel tras su paso por el filial, completó una gran pretemporada con el primer equipo, lo que le permitió tener un hueco en la plantilla. Rubi fue el culpable de que eso acabara sucediendo: “Hablé con el míster y me dijo que le había gustado mi participación en los amistosos y que quería contar conmigo para el resto de la temporada como un jugador más”.

En ese estreno en Cartagonova, el canterano no tuvo tiempo ni de estirar: “Rubi me llama y prácticamente no había calentado. Habíamos rotado en el calentamiento, pero cuando me avisa estaba en el banquillo”. Javi Robles disputó los últimos minutos de aquel encuentro en el que los indálicos vencieron por uno a tres, en una cita que no recuerda con especial nerviosismo.

“Todo el mundo me felicitó después y ahí me di cuenta de que había debutado y que había cumplido un sueño”, comenta el mediocentro. Algo similar a lo que sintió en su momento Marcos Peña: “En el momento no tenía palabras para describirlo porque tienes que vivirlo para saber lo que se siente. Luego, pensándolo fríamente, sientes mucha alegría y orgullo por el trabajo”.

Ortiz y Almería, unión inseparable

Sin embargo, si alguien ha representado como nadie el ejemplo de cantera, almeriense y leyenda del club ese ha sido José Ortiz Bernal. Capitán y estandarte del mejor Almería de la historia, el referente de muchos de esos críos que debutaron posteriormente tuvo su estreno en un día muy especial.

El Almería Club de Fútbol, que descendió en 1997 a Segunda División B, comenzó la temporada enfrentándose al Poli Almería en el estadio Juan Rojas. José Ángel Moreno le dio minutos a un José Ortiz que se hizo un hueco en aquel plantel. “Me hizo muchísima ilusión debutar y recuerdo aquel momento con muchas ganas”, asegura el exfutbolista.

Diez años después, tras jugar en todas las categorías con los rojiblancos, vivir el proceso del cambio de denominación y ser protagonista durante todos los cursos, disfrutó de la gloria de Primera División. Una jornada de agosto, contra el Deportivo de la Coruña en Riazor.

“Solo con el paso del tiempo te das cuenta de lo difícil que es subir a Primera División y mantenerte, ya que hay pocas oportunidades para los jugadores de Almería”, confiesa José Ortiz. No obstante, no todo fue de color de rosas en esa primera jornada liguera en la que los unionistas vencieron cero a tres a los gallegos. El viaje de ida fue “muy accidentado”, con un vuelo con “muchas turbulencias”, especialmente tres bandazos que asustaron a los pasajeros de la nave rojiblanco.

Un contratiempo que no impidió que los de Unai Emery triunfasen aquel fin de semana. Todos estos protagonistas completaron sus sueños lejos de casa. Porque ser almeriense, en parte, es sinónimo de dificultad. Aunque estos futbolistas demostraron que se puede con “esfuerzo y trabajo”, la receta que apuntó Marcos Peña para su largo camino a partir de ahora. Almeriensismo. Hoy, mañana y siempre.