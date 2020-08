–Vuelve Rubén Primo al fútbol almeriense. Mucho ha cambiado desde que debutara en la UDA como un joven canterano.

–Han pasado ocho años desde que estuve en el Almería. He crecido como persona, ahora compagino el trabajo y el fútbol, que es mi hobbie. Trabajo en la Oficina de Socorrista en la zona de Mar de Pulpí.

–Rubén hizo dos buenas temporadas como rojiblanco.

–Los dos años esos fueron buenos, me encontré con muy buena gente de fútbol, de la que aprendí mucho. Fue una pena el debut porque me expulsaron, fue mi primera expulsión, ¡quién sabe si no llego a ver aquella roja...!”. Ahora toca ser realista, aquello ya pasó y me centro trabajar para hacer un buen año en el Pulpileño.

–Su Almería era el de Alfonso García. ¿Cómo ve al Almería de Turki?

–Alfonso hizo mucho por el Almería y ahora se ha venido para el Águilas, al que está intentando profesionalizar. Muchos de los jugadores que allí estábamos tuvimos que salir porque no podíamos compaginar fútbol y trabajo. Con Turki Al-Sheikh, sólo ha faltado el ascenso, ha hecho un buen equipo de futuro y seguro que va a subir pronto.

–¿Qué me dice del nuevo reto con el Pulpileño?

–Viendo cómo está la situación por la Covid-19, va a ser un liga extraña porque vamos a empezar tarde, habrá parones... El objetivo es estar lo más arriba posible para intentar ascender a Segunda B.

–Usted se ha enfrentado en los últimos años al Pulpileño, ¿cómo lo ve?

–Lleva tres años haciendo las cosas muy bien, tiene un proyecto de estar arriba y esperemos que esta temporada nos toque. Vamos a ser ambiciosos y a terminar el buen trabajo que han hecho este año que se han quedado a las puertas de Segunda B.

–A un gol nada más se han quedado de ascender, supongo que es el reto.

–Cualquier jugador quiere crecer y yo quiero hacerlo en el Pulpileño. La situación no nos permite saber cómo van a ir las cosas, no podemos hacer planes a futuro. Trabajaremos lo más duro posible y confiamos en hacer una buena plantilla y tener la pizca de suerte que nos lleve a Segunda B.