Doble entrega de senderismo nocturno por el Parque Natural

Buscan participantes para estudio de investigación del perfil neuromuscular

El grupo de investigación CTS-1024 ‘Sport Research Group’, de la Universidad de Almería ha hecho pública su necesidad de contar con una serie de participantes para la realización de un estudio de investigación sobre el análisis del perfil neurmuscular unilateral y bilateral.

Los aspirantes han de cumplir una serie de requisitos. Así, han de tener entre 18 y 35 años. También han de contar con experiencia en el entrenamiento de fuerza y tener una buena técnica en los ejercicio de press banca y prensa de piernas.

Este grupo de investigación está formado por Alejandro Carretero Ruiz; Elena Martínez Rosales; Iván Cavero Redondo, Celia Alvarez Bueno; Vicente Martínez Vizcaíno; Carlos Gómez Navarro; Raúl Reyes Parrilla; Manuel Ferrero Márquez; Alberto Soriano Maldonado y Enrique G. Artero.

Otros investigadores han publicado su necesidad de encontrar participantes para un estudio sobre la optimización del rendimiento en el salto vertical mediante diferentes configuraciones el entrenamiento de fuerza. Bajo el título original de ‘The force-velocity profile as determinant of spike and serve ball speed in top-level male volleyball players’, cuatro investigadores de este grupo - Andrés Baena-Raya, Alberto Soriano-Maldonado, Manuel Rodríguez-Pérez y Antonio García-de Alcaraz- han logrado recientemente una gran repercusión internacional con una investigación novedosa sobre los factores determinantes del remate y saque en el voleibol con la colaboración de Unicaja Almería, el club más laureado de este deporte a nivel estatal.

Este grupo de investigación de la Universidad de Almería ha iniciado una nueva línea de colaboración, a futuro, con el Centro Andaluz de Medicina Deportiva (CAMD), a través de evaluaciones específicas a pacientes que se han sometido a cirugía bariátrica, y que desarrollan un programa de actividad física ideado por los investigadores como el complemento terapéutico adicional para su recuperación post-cirugía.