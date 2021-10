La astronauta Anna Lee Fisher se ‘maravilla’ con la Universidad de Almería

Feliz de estar en Almería y de haber visitado la Universidad que “le recuerda a la suya, UCLA- Universidad de California en Los Ángeles”-, donde estudió Química y Medicina, Anna Lee Fisher, fue una de las seis mujeres seleccionadas en 1978 como astronauta por la NASA para viajar al espacio, y que en 1979 se convirtió en especialista de misión en las tripulaciones de vuelo del transbordador espacial 35.

Es la primera vez que visita Almería y le encantó lo que pudo ver desde su reciente aterrizaje. “He tenido que buscar Almería en el mapa porque no la conocía y me sorprendió gratamente lo hermoso y todo lo que leí fue maravilloso. De hecho, la persona que reservó mis billetes de avión para venir aquí dijo que él también lo miró y dijo que se lo contará a más personas”. Preguntada por cómo abordó aquella misión pionera para las mujeres de todo el mundo, especialmente cuando acababa de ser madre, responde que “dejar a mi hija cuando tenía 14 meses fue lo más difícil que he tenido que hacer. Pero ya sabes, fui seleccionada. Y para estar en este grupo de mujeres, mi jefa, la jefa de operaciones de la tripulación de vuelo, me llamó dos semanas antes de dar a luz a mi hija y me preguntó cómo me sentía para volar y me dijo el vuelo en el que iba a volar”. Fisher Insistió en que se lanzó porque sabía que era una oportunidad única, que marcaría un cambio de época con la incorporación de la mujer a misiones de la NASA.

De su viaje al espacio destaca una sensación de felicidad y asombro por las vistas. “Desde el espacio no se ven fronteras y te sientes realmente parte del planeta Tierra, independientemente del lugar de donde vengas. Por supuesto, amo todas las diferencias culturales, pero desde allí nuestras diferencias eran más parecidas que diferentes. Y creo que a medida que más personas tengan la oportunidad de ver esa vista increíble, tal vez aprendamos a cuidar mejor de nuestro planeta y de los demás”.

Finalmente, durante su paso por la Universidad de Almería quiso lanzar un mensaje a los estudiantes, animándoles a estudiar y encontrar lo que les “apasione”. “Si se encuentran en un área con la que no están tan contentos como pensaban, es un momento para crecer y explorar. Que no tengan miedo de cambiar. Yo lo hice. Iba de camino a un centro médico, me había convertido en médico y estaba cursando estudios superiores. Y cuando llegó la oportunidad de ser astronauta, no lo pensé dos veces y seguí este nuevo camino”.