50 'minimodelos' de ONCE y Asalsido desfilarán por la Micropasarela Solidaria

La Diputación Provincial de Almería ha renovado su apoyo y compromiso con la Micropasarela Solidaria, una iniciativa que pretende fomentar la integración de los niños que forman parte de organizaciones como ONCE y la Asociación Sindrome de Down (Asalsido Down). Organizada por Navarro Pasarela, esta iniciativa alcanza este año su quinta edición logrando su consolidación en el nuevo espacio que se celebra, la calle Navarro Rodrigo, y contando con un total de 40 niños y niñas de estos dos colectivos sociales.

El diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar mostró su satisfacción de poder colaborar, un año más, con este proyecto que tendrá su momento más importante el próximo viernes 26 de octubre, a las 19:30 horas, en Navarro Rodrigo, junto al Palacio Provincial: "Desde la Diputación de Almería no podemos dejar de apoyar este tipo de iniciativas en favor de la integración y de la divulgación de los valores de la diversidad. Además, la Micropasarela se ha convertido a lo largo de sus seis ediciones en un referente y este año lo vamos a poder comprobar con la espectacular puesta en escena que están preparando desde Navarro Pasarela que le ponen mucho cariño a esta actividad y que son el motor que nos mueve a todos los que colaboramos y nos ilusionamos con esta actividad".

La cita, organizada por Navarro Pasarela, llega mañana ya a su quinta edición

Por su parte, Josefina Soria, presidenta de ASALSIDO-DOWN agradeció este tipo de iniciativas que surgen con el único objetivo de normalizar sus vidas y que participen en las mismas iniciativas que cualquier otro niño: "Para ellos lo más importante es que los vean, que sepamos que existen y que no los tratemos de forma diferente. Esta actividad es un apoyo para que las personas con síndrome de down se les pueda ver como son en el mismo de actividades que hacen el resto".

El director de la ONCE en Almería, Pascual Gualda puso de manifiesto la importancia de esta actividad para darle mayor visibilidad a las personas con capacidades diferentes: "Queremos que los almerienses se sientan orgullosos igual que yo lo estoy de los niños que participan en la Micropasarela y de sus capacidades diferentes. Además, en Almería tenemos la suerte de contar con un gran número de asociaciones que trabajan para dar a conocer a las personas con diversidad y ayudan a demostrar que son validos. Estos niños van a demostrar el viernes cuánto valen y van a hacer que sus familias se sientan orgullosas y que nosotros nos sintamos también muy orgullosos".

Por último, Rosalía Navarro agradeció a todas las empresas y entidades que apoyan y colaboran la sexta edición de la Micropasarela: "Queremos hacer de un desfile de moda algo mucho más grande, vamos a contar con 'micromodelos' que lo hacen fenomenal en una pasarela que por primera vez va a estar en alzada. Con esta actividad lo que queremos realmente es darle la mayor proyección posible a la labor tan importante que hacen estas dos asociaciones y mostrar a los almerienses que se puede trabajar con toda normalidad haciendo moda con personas de cualquier edad y sin distinción de ningún tipo".

Navarro pidió la implicación de todos los almerienses y los comercios para que esta pasarela siga creciendo cada año y muestre la solidaridad que caracteriza a los almerienses. Prueba de ello, es el premio que recibió la iniciativa impulsada por Navarro Pasarela en los 'Premios Solidarios ONCE' que nació para que los mini modelos con capacidades diferentes muestren las últimas tendencias de moda cada año en el centro de Almería en una alfombra roja sin barreras.

La MicroPasarela Solidaria tendrá lugar el próximo viernes, 26 de octubre a las 19.30 hrs, en la Calle Navarro Rodrigo (frente a Diputación). Participan las firmas Maitika Moda Infantil, Le Petit Bebé, Modas J. González Kids y Altos Puntos Academia de Peluquería y Estética. Colaboran 700 gramos.com, Imprenta Úbeda, Escuela de Baile Ana Soriano, Picu Baby, Hierba Luisa, Las Flores de Carmela, Payasos de Noe, JM Fotógrafo, Weeky y el Ayuntamiento de Almería.