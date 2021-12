El Consejo Social de la UAL reconoce a Ginés Morata con el Premio al Espíritu Universitario y los Valores Humanos

Yo estoy muy contento con el tratamiento que me han dado mis paisanos, incluso la propia Universidad de Almería me hizo Doctor Honoris Causa. Esa idea de que los paisanos se acuerden de ti es muy agradable. Por eso, quiero dar las gracias al Consejo Social por el reconocimiento”. Y es que Almería tiene en Ginés Morata un referente mundial en biología, que el Consejo Social de la UAL ha querido reconocer en la segunda edición de sus premios con el galardón al ‘Espíritu Universitario y los Valores Humanos’.

Ginés Morata investiga a diario en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid (CSIC-Universidad Autónoma de Madrid), donde nos recibe para la entrevista, sin perder de vista la labor que se realiza en su tierra. “Me consta que la ciencia que se hace en la Universidad de Almería es muy buena, en especial en el área que trabajo yo. Tienen este enfoque muy acertado de investigar sobre el entorno económico y social de Almería, con genetistas muy capaces tratando el tema de la producción agroalimentaria. Mi opinión sobre la investigación de Almería es muy buena en lo que puedo juzgar”.

Como científico, mira con atención la pandemia del Covid que ha sobrecogido a todo el planeta. “La pandemia ha permitido ver la importancia de la ciencia y la tecnología para la sociedad, especialmente cuando aparece un virus como el Covid que nadie esperaba. Entonces la respuesta de la comunidad científica ha sido muy rápida y efectiva, porque han aparecido vacunas para millones de personas poco más de un año después de que surgiera la pandemia”. Esta frase la desarrolla asegurando que “los trabajos de los científicos y las instituciones que se han encargado de generar estas vacunas ha sido tremendamente efectivos. Normalmente una vacuna nueva tardaría de entre cinco y diez años para ponerse a disposición. En ese sentido hay que felicitar a los científicos porque han hecho un gran servicio a la humanidad”.

Ginés Morata amplía la mirada y razona que “vivimos en un mundo global y si nosotros tenemos cuidado con las cosas, pero en otros países no lo tienen es muy difícil impedir la aparición de nuevos virus, pandemias, contaminantes o nuevos efectos sobre la naturaleza global. Esto debe ser resuelto de manera global, un país solo no puede solucionarlo”.

Contribuciones científicas

Sencillo y curioso, el biólogo almeriense Ginés Morata representa la definición de científico en todos los aspectos. Desde la investigación a la ética, con contribuciones brillantes para la humanidad y con el reconocimiento de la comunidad científica. “Yo no nací para ser biólogo, me encaminé por un serie de coyunturas. Es cierto que siempre me han fascinado los seres biológicos, y recuerdo que de pequeño me gustaba jugar con los lagartos y los pájaros por el Zapillo, pero no fue hasta la Universidad cuando empecé a fijar las ideas de mi vocación”, comenta.

Especializado en biología del desarrollo, explica de manera didáctica la producción científica que dirige. “Nosotros lo que hacemos es inducir el cáncer y tumores en las moscas manipulando genes que también producen cáncer y tumores en los humanos, en la idea de que podemos aprender cómo se genera el cáncer en este organismo y esto pueda ayudar a los médicos a comprender la enfermedad o investigar nuevos tratamientos”.

En esta línea, sus descubrimientos han proporcionado trascendental información sobre fenómenos de regeneración de órganos y tejidos, de enorme valor para los tratamientos del cáncer. Como afirmó el jurado que en el año 2007 le concedió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, “sus descubrimientos de valor universal” han permitido asentar avances del conocimiento “para la medicina del futuro”. Investigador del CSIC, es uno de los dos únicos españoles que pertenece a la Royal Society del Reino Unido, la institución científica más antigua del mundo, y a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Un orgullo y un auténtico embajador de Almería.

Sobre la II edición de los Premios del Consejo Social de la UAL

El Consejo Social de la UAL creó el año pasado unos premios con los que quiere reconocer públicamente la contribución del personal docente, investigador, de administración y servicios, y estudiantes de la UAL, así como las empresas, a la prosperidad de la Universidad y la sociedad almeriense en su conjunto. En esta línea, el Consejo Social, que preside Mariola Hidalgo Martínez, ha resuelto la segunda edición de los Premios del Consejo Social 2020, los ‘premios nobel’ de la Universidad, con siete galardonados repartidos en seis categorías. “Queremos poner en valor el talento que existe en la UAL, y la transferencia de conocimientos a las empresas en beneficio de la sociedad almeriense”, afirma Mariola Hidalgo.

Los galardonados de esta segunda edición de los Premios del Consejo Social de la UAL son: ‘Premio al Espíritu Universitario y Valores Humanos’, para el biólogo Ginés Morata; ‘Premio a la Trayectoria de Jóvenes Investigadores’, para José Luis Blanco Claraco y Lucía López Rodríguez; ‘Premio a los Institutos Universitarios y Grupos de Investigación’ para el Grupo de Investigación FQM376, Advanced NMR Methods and Metal-Based Catalysts; ‘Premio a Departamentos de la UAL, para el Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina; ‘Premio al Personal Universitario que destaque por su contribución el desarrollo social, económico o medioambiental de Almería’ para Pilar Flores Cubos; y, por último, el ‘Premio para las Empresas o Instituciones que se distingan por su Transferencia de Conocimiento’ se ha concedido al Ayuntamiento de El Ejido y al grupo de investigación ‘El Legado de la antigüedad’.