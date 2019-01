David Bisbal presenta el spot promocional de Sabores Almería en Fitur

“Es un privilegio ser embajador de mi tierra, una vez más, ya de por vida”, con esta declaración de intenciones y orgulloso de seguir representando a la provincia, David Bisbal presentó el spot promocional de Sabores Almería junto al presidente de Diputación, Javier A. García, y los presentadores, la actriz Bibiana Fernández y el extorero Óscar Higares.

David Bisbal se sintió feliz por volver a ser la imagen de la provincia y recordó su recorrido como embajador almeriense: “Siempre he sido fiel a Almería, he sido embajador de mi tierra y no he dudado jamás en hablar siempre que me han preguntado de mi tierra desde que inicié mi carrera, hace ya unos cuantos años. Hemos hecho unos maravillosos videoclip que han promocionado toda lo provincia”.

El cantante internacional no dudó en destacar lo acertada de la iniciativa de Sabores Almería: “Me parece fantástica la iniciativa de unir las fuerzas con tantísimas empresas y productos de nuestra tierra y qué mejor que este año que es capital gastronómica”.

El presidente de Diputación se mostró arropado en esta presentación del spot: “Queríamos hace este evento para unir la gastronomía con el turismo. Este binomio es fundamental y más en un año donde Almería ciudad es la capital gastronómica a nivel nacional. Por tanto, queríamos aprovechar un marco como la Feria Internacional de Turismo y presentar un spot que lo protagonizan los productos de la provincia junto con nuestro almeriense más universal, David Bisbal. Queremos proyectarlo tanto a nivel nacional como internacional”.

Pero García no quiso olvidarse de los verdaderos protagonistas: “Hay que dar las gracias a todos los emprendedores que con su esfuerzo hacen productos formidables, de primera calidad. No tenemos complejos en defender lo que se hace en Almería porque nuestros productos son los mejores que hay en España. Y eso lo va a transmitir David Bisbal por todo el mundo”.

Bibiana Fernández también recordó las bondades de la provincia: “Tenéis gastronomía, cine, sol, buen tiempo, cultura, música…”. Tras la presentación y proyección del vídeo promocional, David Bisbal y Javier A. García cocinaron con el concursante de Masterchef Junior 5, Juan Antonio.