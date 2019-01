ESME lanza un curso pionero y online de diseño de calzado deportivo.

No ha llegado para convertirse en una moda pasajera, el calzado deportivo ha venido para quedarse y para pisar fuerte el asfalto urbano del día a día. No son solo millennials, ese cliente tan deseado por cualquier firma o empresa, todas las generaciones se han sumado a la cultura sneaker y el nicho de mercado no solo está centrado en una generación, desde el niño hasta el abuelo quiere afrontar los primeros pasos del día con su calzado deportivo que tenga un buen diseño y sea cómodo a la vez. Existe una iniciativa que es pionera en España. La Escuela de Moda y Empresa (ESME), fundada por la diseñadora de zapatos Patricia Rosales, lanza un programa a nivel internacional de Diseño de Sneakers inline, con el objetivo de fomentar la formación especializada en el sector del calzado deportivo.

Explora todos los ángulos del negocio de las zapatillas, desde el diseño hasta la venta, con este programa en línea de ESME: Historia y Cultura, Diseño, Fabricación y Producción, Distribución y Retail, Marketing y Estrategia de Marca y Social Media. No son necesarios conocimientos previos para poder empezar esta formación, porque todo se aprende en este programa internacional de Diseño de Sneakers.

Este programa pionero quiere promocionar en sus carreras a la próxima generación de diseñadores de sneakers dentro de esta destacada industria. Se trata de un programa completamente online destinado a los estudiantes de la comunidad global y dirigido por expertos en la industria.

En ESME emplean el Método Finlandés de Enseñanza que se basa en la eliminación de las asignaturas tradicionales. El aprendizaje está basado en clases prácticas y en el desarrollo de proyectos. Los profesores ayudan a los alumnos a realizar trabajos de investigación, los guían y les proporcionan los materiales y enseñanzas necesarios. Sus objetivos apuntan a que los estudiantes desarrollen capacidades como liderazgo, poder de organización, estrategia… y fomenta la cultura de discusión como una forma de compartir opiniones, de aprender a escuchar y a empatizar. Es una forma más holística de trabajar, más parecida a la que los alumnos encontrarán en la vida real y en el mundo laboral. El objetivo es prepararlos para un futuro en el que necesitarán un pensamiento multidisciplinar.