Ensayo de Raquel Andueza y La Galanía para honrar a Strozzi

Tan mágicos pueden ser los conciertos en el Castillo de Vélez Blanco como los ensayos. Antes de afrontar su concierto por la noche, Raquel Andueza y La Galanía han subido a la emblemática fortificación velezana para probar el sonido y ensayar conjuntamente el repertorio.

La Galanía está compuesta por: Raquel Andueza, soprano; Pablo Prieto, violín; Laura Puerto, arpa doppia; y Jesús Fernández Baena, tiorba. Durante toda la mañana, el Castillo ha sonado celestial y fueron muchos los curiosos que se asomaron al Salón del Triunfo para apreciar La belleza de las interpretaciones.

La Galanía, que es una de las formaciones especializadas más importantes del panorama musical español actual, repite por segunda vez en el Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco. Esta agrupación nació en 2010 y fue fundada por Raquel Andueza y Jesús Fernández Baena con el objetivo de interpretar música barroca, tanto del siglo XVII como del XVIII.

La música la interpretan en base a unos cuidados principios historicistas y apostando por colaborar con los mejores músicos tanto españoles como de otras nacionalidades, todos ellos especializados en este repertorio.

Sus miembros forman parte de orquestas y grupos prestigiosos a nivel mundial, como Hespèrion XXI, Al Ayre Español, Orquesta Barroca de Sevilla, Private Musicke, Orchestra of the Age of the Enlightment, L’Arpeggiata... Como eje central y alma del grupo cuentan con la soprano Raquel Andueza.