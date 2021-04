La Hermandad del Rocío de Almería ya tiene cartelista para este año

La Hermandad del Rocío de Almería ya tiene cartelista para anunciar una Romería de 2021 que, como la del pasado año, será atípica debido a la pandemia de Coronavirus. La corporación almeriense ha designado al artista Jesús Calzada para que realice la obra de un nuevo Pentecostés de esta hermandad.

La iniciativa corrió a cargo del delegado de Juventud de la hermandad, quien se puso en contacto con este artista para diseñar la obra de 2021. “Nuestra corporación comenzó a pensar en la manera más eficaz para que el sentimiento rociero almeriense pudiera seguir presente en un año tan especial en el que nuevamente no habrá peregrinación ni romería”, indicó la propia hermandad que hizo ayer pública la noticia.

A través de esta obra, la Hermandad del Rocío quiere llegar a mucha más gente a través de su difusión, con la intención de traer hasta nuestra ciudad de Almería un trocito de la Blanca Paloma en estas fechas tan señaladas.

Calzada es Licenciado en Dirección de Arte, Escenografía y Arquitectura Efímera, en la Escuela Universitaria de Artes TAI. (Universidad Rey Juan Carlos I) y ELIA The European League of Institutes of Arts. Manchego de nacimiento actualmente asentado en Madrid desde donde desarrolla su carrera. Entre sus trabajos destaca numerosas obras realizadas para hermandades, cofradías y Ayuntamientos, como el 125º Aniversario de la Hermandad de San Lorenzo de Ciudad Real.

Tras conocer esta grata noticia, el autor manifestó sentir gran ilusión por este proyecto agradeciendo el ofrecimiento a la Hermandad de Almería, “Desde el pasado mes de febrero en el que Ángel Javier López se pusiera en contacto conmigo, no he dejado de investigar y de intentar somatizar todo ese gran sentimiento rociero que los almerienses sienten y viven cada año al llegar Pentecostés, absorbiendo cada influencia, sus colores, sus canciones, sus tradiciones, con el fin de intentar plasmar un pedazo de su fe con mi pintura, un poquito del reflejo de una ciudad, Almería, de la que ya me siento parte de ella”, dijo.

La hermandad anunciará en estos próximos días el día de la presentación de dicha obra, que contará con la presencia del autor, la hora y el lugar de celebración.