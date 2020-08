Homenaje a los Coloraos en el Cementerio de San José.

La Plataforma del Bicentenario de los Coloraos conmemoró un homenaje a los Mártires de la Libertad en el Cementerio de San José con el pregón de Gerardo Roger y el acompañamiento de su presidenta Carmen Ravassa.

Roger se mostró agradecido por la invitación en este homenaje para rememorar la memoria 196 años después de "su vil fusilamiento y en un momento especial en que su legado se ve amenazado por hechos lamentables que todos conocemos".

El pregonero aprovechó para hablar de las distintas procedencias de los Coloraos: "Mi intervención en este acto como almeriense de voluntad y no de cuna, ofrece una coincidencia meramente circunstancial con el origen de los Coloraos que evidencia que no es imprescindible haber nacido en una tierra para defenderla y luchar por ella cuando una noble causa lo requiere. De hecho, la práctica totalidad de los Coloraos, salvo uno oriundo de Albox, nacieron fuera de Almería, tanto en el resto de España como fuera de ella, en Gibraltar o en Irlanda por ejemplo. En cualquier caso, ciudadanos que ganaron heroicamente su adopción almeriense con la sangre derramada por la tiranía del nefasto Fernando VII".

El orador recordó que "los buenos almerienses supieron reconocérselo erigiendo en 1837 un Cenotafio a las puertas del Cementerio de Belén, meta final de procesiones cívicas que se realizaban todos los 24 de agosto como homenaje ciudadano a su gesta heroica", y aprovechó para hablar de la historia del Pingurucho.

Roger aprovechó para hablar de su condición de "almeriense de corazón": "Trae causa de una dilatada y satisfactoria etapa de 17 años de mi vida personal y profesional discurrida desde que llegué a Almería en 1973, lo que me ha generado una deuda emocional y profesional que asumo de manera entrañable. 3 En concreto, al poco tiempo de mi estancia formé parte del Ateneo Cultural y del Instituto de Estudios Almerienses y tuve el honor que mis colegas me eligieran Presidente del Colegio de Arquitectos en 1978".

Además, recordó un trabajo que le encargaron de importancia para la ciudad: "En 1982 el Ayuntamiento me responsabilizó de la redacción del primer Plan General de Ordenación de la democracia como coordinador de un excelente equipo multiprofesional, Plan que tras su aprobación en 1986 y como Director de su Servicio de Urbanismo pude gestionar hasta enero de 1990, fecha en que fui llamado a otras responsabilidades fuera de Almería, ciudad de la que nunca me he desvinculado ni me desvincularé por todas las razones personales y emocionales que os he señalado".

El pregonero no está de acuerdo con el cambio de emplazamiento del Pingurucho de los Coloraos: "cuando tuve conocimiento del disparate histórico, urbanístico y social que en mi opinión va a perpetrar el actual Equipo de Gobierno municipal, transmutando nuestra “vieja Plaza Vieja” en un espacio urbanísticamente anodino y amorfo, suprimiendo por un lado su arbolado centenario y el amable abrazo verde y umbrío que ofrece a los vecinos y desterrando, por otro, el Pingurucho a otro emplazamiento urbanísticamente irrelevante y exento del contenido histórico y social que lúcidamente representa, ya no resulta extraño entender que acudiera corriendo a inscribirme en la Plataforma de los Coloraos y a unirme a la mayoría social que se opone racional pero firmemente ante tal despropósito".