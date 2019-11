Jorge Sanz: “Me encantaría grabar otro tipo de género en Almería”

-Ha cosechado multitud de reconocimientos como el Premio Goya, ¿en qué momento se encuentra de su carrera profesional a la hora de recibir la estrella en el Paseo de la Fama y el Premio Almería, tierra de cine?

-Es muy distinto. Un Goya es un premio muy concreto. Que toda tu trayectoria sea reconocida es muy importante, sobre todo aquí en Almería, que es una tierra que el cine lo lleváis en la sangre. Se han hecho algunas de las mejores películas de la historia. A día de hoy sigue habiendo una tradición enorme como plató de cine natural. La gente sigue teniendo una relación muy especial en la historia del cine. La estrella servirá para que piensen en mi una vez alguna vez.

-Ha sugerido que se trabaje en una estructura más amplia del sector audiovisual almeriense, ¿cree qué se podría mantener?

-Ojalá. Esto del cine es algo que va y viene. Habrá que calcular la media de películas y de rodajes. Sería un complemento al servicio que ya prestáis. Lo hablaba con el concejal de Cultura y la idea era suya. Yo le hablaba Cuba, cuando trabajaba en la época soviética. Son muy artesanos y hay mucho oficio de cine. Ya no solo de actores, técnicos, electricista, maquillaje... y lo hacían con material obsoleto.

-¿Le gustaría rodar en Almería otro tipo de género como puede ser un western?

-Me encantaría grabar otro tipo de género en Almería. Soy uno de los pocos actores que montan a caballo en este país. Me contrataron para hacer Águila Roja. Me vino el productor y me dijo: eres el primer actor que me dice que sabe a montar y sabe a montar a caballo. Me gustaría que se hicieran buenas películas aquí.

-¿Cómo vivió el rodaje de ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’?

-Maravilloso. Hay sitios donde alojarse fantásticos y la gente nos puso todas las facilidades para hacer películas. Yo rodaba poco, dos o tres días a la semana. Tenía tiempo libre y fue un disfrute máximo. Grabar con David Trueba siempre es una gozada. Rodamos en Las Salinas y me hice amigo de todas las señoras que vivían allí . Me gusta mucho la gente y aquí es especialmente amable.

-Próximos proyectos...

-Estoy intentando poner en pie una obra de teatro. Si lo consigo, pasará por aquí. Es una historia rara, es un relato conmigo y con una niña, aunque no puedo contar mucho.