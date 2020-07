Juana La Prisionera denuncia el maltrato en Partaloa y Somontín.

La Federación de Asociaciones de Mujeres del Almanzora por la Iguadad (FEMAXI) presenta una adaptación teatral de la vida y obra de Juana Primera de Castilla que la historia universalizó como Juana La Loca y no por ejemplo como Juana La Prisionera como se titula el monólogo protagonizada por la actriz Mar Galera y financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Será el próximo viernes 17 en Partaloa y el 31 de julio en Somontín a las 22:00.

La Federación de Mujeres del Almanzora busca profundizar a través de esta historia sobre los diferentes violencias a las que fue sometida durante toda su vida Juana de Castilla “es una de tantas mujeres a las que la historia ha negado su verdadera voz, el hecho de que sea tan conocida por el público en general es una oportunidad para reflexionar sobre las violencias y presiones sociales que han sufrido las mujeres, especialmente las que se salía de la norma impuesta por un sistema patriarcal que llega a nuestros días”.

Remedios Serrano, presidenta de Femaxi, recuerda que el adjetivo ‘loca’ ha sido siempre el primero que se le ha dicho a una mujer cuando se la quiere silenciar o cuando las mujeres han ido rompiendo techos de cristal y avanzando en acciones que tradicionalmente eran reservadas para los hombres. Ser una futura reina, preparada, culta, bella no te eximía de sufrir las consecuencias de una sociedad profundamente machista donde su marido Felipe El Hermoso, la traicionaba constantemente acostándose con toda mujer que deseaba. Ella enfurecía porque exigía un respeto que a ella no se le daba. Ni como mujer, ni como reina, ni como esposa. Cuando su marido murió, Juana reivindicó el trono de reina de Castilla al que estaba destinado pero El rey Fernando, su propio padre, no quería que Juana reinara. Temía que volviera a casarse y contara con un hombre que la apoyara en la lucha por el trono así hay nuevas versiones de la historia que fueron todas las conspiraciones por el poder las que condujeron a que fuera su propio padre quien encerrada. Su hijo Carlos V, emperador y rey de España Cuando fue a visitarla y ella “le cedió graciosamente” el poder, aunque las nuevas investigaciones sostienen otra versión más cercana a la idea de que la obligó a firmar y la dejó encerrada.

La gira teatral de Femaxi, que se estrenó en Purchena, comenzó a idearse hace más de un año y que cuenta con otras actividades complementarias como una exposición fotográfica que busca señalar “la urgencia de poner el foco y revalorizar socialmente y económicamente todos los trabajos y a quienes realizan ‘los cuidados’ porque todas las personas hemos sido o vamos a ser dependientes en nuestras vidas además de ecodependientes por lo que el futuro pasa indudablemente por poner la vida y la naturaleza en el centro de todas las políticas y en la conciencia de una ciudadanía que debe ser más activa que nunca”.